Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au sein de son allocation actions, Mirabaud privilégie les actions globales à haut dividende. Après trois années de sous-performance, le potentiel de rattrapage de valorisation est important, souligne la société de gestion, dans son rapport « stratégie d’investissement » de septembre 2019. En particulier, l’environnement de taux d’intérêt bas, voire négatifs, et le ralentissement économique global devraient favoriser les actions offrant un dividende élevé avec de bonnes perspectives de croissance, indique Mirabaud.La société de gestion privilégie la recherche de dividende dans les secteurs défensifs, tels que les télécommunications, les services aux collectivités et la consommation de base qui bénéficient de bilans et de cash flows solides en cas de ralentissement économique, au détriment des matériaux de base, de l'énergie et des financières, plus sensibles au cycle économique.