Les actions américaines de qualité pourraient offrir une protection face à l'incertitude, selon SPRD

Dans un contexte d'incertitude géopolitique, les investisseurs pourraient rechercher des parties du marché moins impactées à l'instar des actions américaines, écrit l’équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR dans son analyse hebdomadaire "Strategy Espresso". Bien que la croissance mondiale pourrait risquer de se détériorer en raison des conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les marchés n'anticipent pas de récession pour le moment, en particulier pour l'économie américaine.



En effet, cette dernière n'est pas fortement dépendante des ressources naturelles russes, notamment du pétrole et du gaz.



Selon l'analyse de SPDR, dans l'environnement actuel, les expositions aux grandes capitalisations américaines, telles que le S&P 500, peuvent être le choix optimal car elles offrent tout à la fois des bénéfices robustes et une résistance relative à la crise.



L'indice S&P 500 a fortement rebondi après le choc initial de la crise de la Covid grâce aux dispositifs de soutien monétaires massifs et immédiats déployés par les différentes banques centrales.



Toutefois, la surperformance relative des grandes capitalisations américaines, par rapport à celles d'autres régions, s'explique par la vigueur de l'économie américaine et la composition de l'indice, indique SPDR.



En effet, les entreprises technologiques de différents secteurs sont largement représentées dans le S&P 500. Ces géants de la technologie devraient poursuivre leur croissance sur le long terme, avec le soutien de mégatendances structurelles.



Leur forte performance pendant la période Covid a souvent été attribuée à la nature de la "duration" des actions des entreprises représentées au sein de l'indice Large Caps.



Face à la résurgence des incertitudes, sur fond toutefois d'une économie américaine robuste, les produits et services des entreprises représentées dans le S&P 500 sont de nouveau très recherchés.



SPDR pense que le S&P 500 peut à nouveau offrir un niveau de protection contre l'incertitude géopolitique croissante et qui, malheureusement, pourrait persister plus longtemps que nécessaire.