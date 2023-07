La tendance des actions américaines à évoluer de manière synchronisée a chuté à des niveaux presque record, mais ce qui pourrait sembler être le rêve d'un sélectionneur d'actions pourrait en fait être un mirage, et les investisseurs pourraient se réveiller brutalement.

Selon les données de S&P Dow Jones Indices, la corrélation du S&P 500 - un indicateur du comportement grégaire, qui mesure la proximité des rendements quotidiens des composants de l'indice sur un mois - est tombée à 0,22 à la fin du mois de juin, soit près de son niveau le plus bas depuis novembre 2021. Cela signifie que de nombreux titres évoluent dans des directions différentes.

Les investisseurs s'attendent à ce que les actions soient de plus en plus désynchronisées, comme le montre l'indice de corrélation implicite à 3 mois du Cboe, qui mesure la corrélation moyenne attendue à 3 mois entre les 50 principales actions du S&P 500 pondérées en fonction de la valeur. L'indice a atteint un niveau record de 17,59 mercredi.

En règle générale, cela réduit le risque et offre davantage d'opportunités pour les investisseurs en quête de titres. Mais comme l'essentiel des gains du marché est dû à une poignée de valeurs à très forte capitalisation et qu'une foule de marchés parient sur le maintien d'une faible corrélation, les investisseurs pourraient se reposer sur un faux sentiment de sérénité.

"Les mesures de risque qui semblent tranquilles et qui favorisent l'idiosyncrasie peuvent en fait être une chimère beaucoup plus vulnérable à un choc macroéconomique que ce qui est suggéré actuellement", a déclaré Arnim Holzer, stratège macroéconomique mondial chez EAB Investment Group.

L'histoire montre qu'une largeur de marché aussi étroite peut préparer le marché à une soudaine poussée de volatilité.

"À partir de ces faibles niveaux de corrélation entre les actions, la volatilité des actions a historiquement augmenté", ont déclaré les stratèges d'UBS dans une note datée de mercredi.

L'indice de volatilité Cboe, la "jauge de la peur" de Wall Street, qui a récemment clôturé à son plus bas niveau depuis près de 3 ans et demi, a généralement augmenté de 10 points au cours du trimestre à venir lorsque les corrélations entre les actions sur un an ont atteint les faibles niveaux actuels, ont indiqué les stratèges.

La dernière fois que la corrélation implicite à trois mois a atteint un niveau aussi bas, c'était au début de l'année 2018, juste avant l'explosion de la volatilité du marché en février 2018, surnommée "Volmageddon".

La faible corrélation actuelle contraste fortement avec la fin de l'année dernière, lorsque les investisseurs se concentraient sur les facteurs macroéconomiques, notamment l'emploi, la croissance et l'inflation, ce qui entraînait une synchronisation des actions.

Cette année, cependant, la Réserve fédérale américaine étant proche de la fin de son cycle de hausse, les données économiques ont perdu une partie de leur capacité à influencer les actions en masse.

La faible corrélation actuelle entre les marchés boursiers s'explique en grande partie par l'écart de performance entre une poignée de méga-capitalisations qui tirent l'indice de référence vers le haut et le reste du marché.

Alors que le S&P 500 a gagné 16 %, son équivalent à poids égal, qui dilue l'impact des plus grandes entreprises de l'indice, n'a progressé que de 6 %.

Il y a donc moins de place pour les gagnants.

"Vous avez l'impression que le marché est propice à la sélection des actions parce que la corrélation est faible", a déclaré M. Holzer, d'EAB Investment Group.

"Le problème, c'est que ce n'est pas le cas aujourd'hui.

Pour certains investisseurs, cela signifie également qu'il faut penser à autre chose qu'aux grandes capitalisations.

"Compte tenu de l'étroitesse du marché depuis le début de l'année, nous suggérons aux investisseurs d'envisager une stratégie S&P à pondération égale ou des valeurs moyennes américaines pour les liquidités destinées aux grandes capitalisations américaines", a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements de Cresset Capital.

L'histoire suggère que les actions moyennes vont "rattraper" les méga-capitalisations au cours des 12 prochains mois", a ajouté M. Ablin.

MARCHÉS COUVERTS

Une opération qui a attiré les investisseurs au cours des derniers mois est l'opération dite de dispersion longue - où les traders vendent la volatilité de l'indice tout en achetant la volatilité des composants - essentiellement en pariant sur le fait que les actions individuelles ne sont pas fortement corrélées, a déclaré Kris Sidial, co-responsable des investissements du fonds d'arbitrage sur la volatilité Ambrus Group.

Cette stratégie, qui s'ajoute à la vente générale de volatilité lorsque les marchés ont grimpé cette année, a eu pour effet d'écraser la volatilité et les corrélations.

"Il s'agit d'une forte poussée vers la volatilité courte et la corrélation courte", a déclaré M. Sidial.

Mais cela prépare également le terrain pour un bouleversement rapide lorsque le calme sera rompu.

"Lorsque vous avez un côté du marché qui s'est empilé dans une transaction, lorsque cette transaction se dénoue, cela peut être très rapide", a-t-il déclaré.

Pour les investisseurs, le prix des couvertures indicielles qui permettraient de se prémunir contre une forte hausse de la volatilité est plus attractif qu'il ne l'a été depuis longtemps.

"Les corrélations étant très faibles, les options sur indices sont devenues incroyablement bon marché", a déclaré Daniel Kirsch, responsable des options chez Piper Sandler. (Reportage de Saqib Iqbal Ahmed ; Rédaction de Megan Davies et Nick Zieminski)