Les investisseurs pourraient sous-estimer le degré de turbulence potentielle du marché découlant du symposium économique de la Réserve fédérale à Jackson Hole, dans le Wyoming, les rendant potentiellement plus vulnérables à une surprise hawkish, ont déclaré les stratèges d'options.

Les prix sur le marché des options - où les investisseurs se couvrent souvent contre les fluctuations des actions - montrent des attentes d'une évolution de 0,9% de l'indice S&P 500 d'ici la fin des échanges vendredi, jour où le président de la Fed, Jerome Powell, devrait prononcer son discours sur la politique monétaire à 10 h 05 ET (1405 GMT). Certains stratèges estiment que cette perspective n'est peut-être pas assez prudente, surtout si l'on se réfère à l'année dernière.

Le message de M. Powell à Jackson Hole en août dernier, plus ferme que prévu, a fait chuter le S&P 500 de 3,4 % le jour de son discours - la plus forte réaction à un discours des présidents de la Fed lors du symposium annuel depuis au moins 11 ans, selon une analyse de Reuters. À l'époque, les marchés d'options s'attendaient à un mouvement d'environ 1,4 %.

Avec de nombreux investisseurs assis sur des gains importants depuis le début de l'année dans les actions et des rendements obligataires en hausse, les investisseurs pourraient être pris au dépourvu si un Powell hawkish stimule une fuite des actifs à risque, a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.

Les marchés "se sont débarrassés d'une partie de la complaisance qui existait il y a un mois ou deux, mais (ils) n'ont pas d'aversion pour le risque", a déclaré M. Sosnick.

Les analystes de Bank of America pensent également que les marchés pourraient être mal préparés à un message hawkish de Powell, écrivant plus tôt cette semaine que la récente force des données économiques américaines augmenterait probablement les inquiétudes des décideurs politiques concernant une ré-accélération de l'inflation.

"L'affaiblissement des attentes de récession a ramené l'attention sur l'inflation et sur un éventuel resserrement de la Fed, et les actifs à risque ont commencé à montrer plus de signes de faiblesse qu'à n'importe quel autre moment de l'année", ont-ils déclaré. "Nous pensons donc que les actions sont plus exposées au risque d'un choc macroéconomique que le marché ne le prévoit.

À l'exception de la chute du marché l'année dernière et d'une dégringolade en 2019, les discours de Jackson Hole des présidents de la Fed n'ont pas beaucoup fait bouger les marchés ces dernières années, le S&P 500 ayant enregistré une variation moyenne de 0,9 % le jour du discours au cours de la dernière décennie.

Toutefois, les analystes estiment que le marché pourrait être plus sensible aux fluctuations cette fois-ci. Le S&P 500 a gagné plus de 15 % depuis le début de l'année, mais la hausse s'est essoufflée ce mois-ci, la montée en flèche des rendements des bons du Trésor menaçant d'émousser l'attrait des actions.

Bien que la Fed ait fait des progrès significatifs dans le refroidissement des prix à la consommation, la pression pourrait être sur Powell pour renforcer son mantra "plus haut pour plus longtemps" sur les taux pour éviter de donner l'impression que la bataille contre l'inflation était déjà gagnée, ont écrit les analystes de BofA.

Le symposium de cette année intervient également à un moment où diverses classes d'actifs sont devenues plus vulnérables à des mouvements de grande ampleur à la suite de l'événement de Jackson Hole, selon une analyse des stratèges en produits dérivés de Barclays.

Dans toutes les classes d'actifs, le mouvement moyen ajusté à la volatilité autour de Jackson Hole a presque doublé au cours de la période 2017-2022, par rapport à la période 2010-2016, ont écrit les stratèges de la banque dans une note mardi.

Certes, il n'est pas certain que le message de M. Powell soit radicalement haussier. La montée en flèche des rendements des bons du Trésor à leurs niveaux les plus élevés depuis plus de dix ans suggère que le message "plus haut pour plus longtemps" des autorités fédérales pourrait être perçu par certains investisseurs.

Dans le même temps, certains signes indiquent que les investisseurs ne sont pas totalement dépourvus de préparation aux feux d'artifice. L'indice de volatilité Cboe, qui mesure la demande de protection contre les fluctuations du marché, s'établit à 16,15, bien loin du creux récent de 12,74 atteint à la fin du mois de juillet.

"Je pense que cet événement a été exagéré et que M. Powell aura beaucoup moins d'arguments à faire valoir que l'année dernière", a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie des produits dérivés chez Susquehanna Financial Group.