Les actions de Wall Street ont oscillé près de leurs records lundi, et les rendements du Trésor américain ont augmenté alors que les investisseurs attendaient des données clés sur l'emploi et le témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell devant le Congrès plus tard dans la semaine.

Le bitcoin a été suivi de près, la crypto-monnaie se rapprochant de son premier record depuis novembre 2021.

Alors que les actions européennes ont reculé après avoir atteint des sommets, les principaux indices boursiers américains se sont efforcés de réaliser de nouveaux gains après le rallye record de vendredi.

L'indice S&P 500 a légèrement progressé, tandis que le Nasdaq est resté pratiquement inchangé. Le Dow Jones était en légère baisse.

Les participants au marché ont semblé faire du sur-place avant le témoignage de Powell au Congrès mercredi et jeudi, la décision de la Banque centrale européenne et le rapport crucial sur l'emploi de février du Département du travail qui sera publié tôt vendredi.

"Rien ne se passe vraiment aujourd'hui et c'est pourquoi le marché boursier ondule dans de petites limites", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef de CFRA Research à New York. "Le marché attend le témoignage de Jerome Powell devant le Congrès, il attend les données sur l'emploi de vendredi et se demande s'il va y avoir une digestion significative des gains récents.

Le témoignage de Jerome Powell et les données sur l'emploi seront scrutés à la loupe pour obtenir des éclaircissements sur le calendrier et l'ampleur des réductions prévues par la Fed de son taux d'intérêt directeur cette année.

En moyenne, les analystes estiment que l'économie américaine a créé 200 000 emplois en février et que le taux de chômage est resté stable à 3,7 %.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 16,77 points, soit 0,04 %, à 39 070,61, le S&P 500 a gagné 8,32 points, soit 0,16 %, à 5 145,4, et le Nasdaq Composite a perdu 1,06 point, soit 0,01 %, à 16 273,88.

Les actions européennes se sont établies juste au-dessous de leurs plus hauts niveaux historiques, les investisseurs digérant les gains récents et se tournant vers la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne jeudi.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,03%, et l'indice MSCI des actions du monde entier a gagné 0,18%.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,53 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,59 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,50 %.

Le bitcoin a atteint un pic de plus de deux ans. La crypto-monnaie était en hausse de 7,5 % à 67 300 $, se rapprochant d'un record intrajournalier atteint en novembre 2021.

"Le bitcoin est une valeur très volatile, spéculative et liée au momentum, et il l'a toujours été", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior de Wealthspire Advisors à New York. "La seule chose qu'il peut faire du point de vue des analystes est d'être un indicateur du sentiment de risque et de la volonté des investisseurs de prendre des risques.

Le dollar est resté pratiquement inchangé par rapport à un panier de devises mondiales. L'indice du dollar a baissé de 0,03%, l'euro a augmenté de 0,17% à 1,0855 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,29 % par rapport au billet vert, à 150,56 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2692 $, en hausse de 0,33 % sur la journée.

Les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté. Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 10/32 pour atteindre un rendement de 4,2209%, contre 4,182% vendredi dernier.

L'obligation à 30 ans a baissé de 16/32 pour atteindre un rendement de 4,356%, contre 4,327% vendredi.

Prix du pétrole

ont inversé les gains antérieurs, les inquiétudes concernant la demande ayant compensé la décision largement attendue de l'OPEP+ d'étendre ses réductions de production.

"Avec des prix du pétrole en baisse même après que l'OPEP ait déclaré qu'elle allait maintenir un contrôle sur la production, le pétrole semble raconter une histoire différente de celle des actions", a déclaré M. Stovall. "Cela implique que le marché pétrolier s'inquiète de la croissance économique mondiale et qu'il pourrait y avoir plus de problèmes émanant de la Chine que ce que nous anticipons actuellement.

Le pétrole brut américain a chuté de 1,54 % pour s'établir à 78,74 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 82,80 dollars, en baisse de 0,9 % sur la journée.

L'or a atteint son plus haut niveau depuis trois mois, les acteurs du marché ayant renforcé leur pari que la Fed commencerait à réduire ses taux d'intérêt en juin.

L'or au comptant a augmenté de 1,6 % pour atteindre 2 115,97 dollars l'once.