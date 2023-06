Wall Street a été mitigée et le dollar a rebondi mercredi, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ayant laissé entendre que deux nouvelles hausses des taux d'intérêt étaient probablement à prévoir.

Le Nasdaq a progressé

Le Nasdaq a progressé, tiré par les grandes capitalisations boursières, tandis que le S&P 500 était en baisse nominale et que les valeurs de la santé ont entraîné le Dow Jones en territoire négatif.

"Il y a beaucoup de va-et-vient avec la Fed et ce qu'elle va finir par faire", a déclaré Megan Horneman, responsable des investissements chez Verdence Capital Advisors à Hunt Valley, dans le Maryland.

Dans le sillage de la récente hausse des actions, Mme Horneman a ajouté que "les actions ne croient pas en la Fed, et vous pouvez le voir à travers ces actions à haut rendement qui continuent à se redresser".

"Je crains que ce rallye ne se soit emballé et que ces valorisations ne soient pas viables", a-t-elle ajouté.

M. Powell, qui participait à une table ronde sur la politique monétaire avec la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, et d'autres, a laissé entendre que deux autres hausses du taux cible des fonds fédéraux étaient probables, et qu'il ne voyait pas l'inflation diminuer pour atteindre l'objectif de 2 % avant 2025.

"Il faut croire ces personnes sur parole, et elles sont préoccupées par le retour aux objectifs d'inflation de base", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie.

Les marchés financiers évaluent à 82 % la probabilité que la banque centrale relève le taux cible des fonds fédéraux de 25 points de base à l'issue de sa réunion de juillet, selon l'outil FedWatch du CME.

Un rapport selon lequel les autorités américaines envisagent de nouvelles restrictions concernant les puces d'IA destinées à la Chine a pesé sur le secteur des semi-conducteurs.

"Tout ce qui a participé à ce rallye dynamique est menacé par les gros titres et les baisses plus profondes", a déclaré M. Horneman. "Un grand nombre de ces actions dynamiques, y compris les semi-conducteurs, sont les plus menacées.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 99,32 points, soit 0,29%, à 33 827,42, le S&P 500 a perdu 3,19 points, soit 0,07%, à 4 375,22 et le Nasdaq Composite a ajouté 36,93 points, soit 0,27%, à 13 592,61.

Les actions européennes ont clôturé en hausse, les données économiques américaines publiées mardi ayant apaisé les craintes d'un ralentissement économique important, même si Mme Lagarde a averti que la BCE ne voyait pas encore suffisamment de preuves d'un ralentissement de l'inflation.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,70 % et l'indice MSCI des actions du monde entier a gagné 0,12 %.

Les actions des marchés émergents ont perdu 0,20 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,09 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 2,02 %.

Le billet vert a rebondi après la faiblesse de la séance précédente, gagnant en force lorsque Powell a déclaré que d'autres hausses de taux sont "probablement appropriées" cette année.

L'indice du dollar a augmenté de 0,4 %, tandis que l'euro a baissé de 0,36 % à 1,0919 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,17 % par rapport au billet vert à 144,32 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'est échangée à 1,2648 $, en baisse de 0,77 % sur la journée.

Les rendements des bons du Trésor ont diminué, les investisseurs attendant l'indice des prix PCE de vendredi pour trouver de nouveaux signes de ralentissement de l'inflation.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 14/32 pour atteindre un rendement de 3,7136%, contre 3,768% mardi.

L'obligation à 30 ans a augmenté de 19/32 pour atteindre un rendement de 3,807%, contre 3,84% mardi.

Les prix du pétrole brut ont augmenté, la baisse plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis ayant compensé les craintes d'une hausse des taux et d'un ralentissement de la demande.

Le brut américain a augmenté de 2,75 % pour s'établir à 69,56 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 74,03 dollars, en hausse de 2,45 % sur la journée.

Le prix de l'or a touché un plus bas de 3 mois et demi, les investisseurs pariant sur une politique de taux d'intérêt plus élevés et plus longs de la part de la Fed.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 1 912,09 dollars l'once.