Les bourses asiatiques ont ouvert avec prudence ce lundi, alors que la saison des résultats américains bat son plein, tandis qu'une série de données chinoises proposera un aperçu de la façon dont la deuxième économie mondiale se redresse.

Les marchés ont également connu un changement d'humeur concernant les perspectives des taux d'intérêt américains, les contrats à terme impliquant une probabilité de 80 % que la Réserve fédérale relève ses taux d'un quart de point pour les porter à 5,0-5,25 % en mai.

La résilience des ventes au détail américaines de base et un bond des attentes en matière d'inflation signalés vendredi ont conduit les investisseurs à réduire le montant de l'assouplissement prévu plus tard cette année à environ 60 points de base (pb).

"Les données de début avril sur le marché du travail, l'inflation et la consommation indiquent toutes que la Fed a encore du travail à faire et qu'un atterrissage en douceur est plus probable qu'une contraction brutale et relativement soudaine de l'activité", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

"Notre scénario de base prévoit deux nouvelles hausses de 25 points de base et, si les données ne commencent pas à s'affaiblir rapidement, le marché devra se réorienter vers une absence de réduction des taux au cours du second semestre de cette année.

Au moins huit hauts responsables de la Fed s'exprimeront cette semaine, dont trois gouverneurs, et pourraient faire les gros titres pour faire bouger les choses.

Cette combinaison de facteurs a ralenti le démarrage de la journée de lundi et l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,1 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,3 %.

Les données chinoises sur les ventes au détail, la production industrielle et le produit intérieur brut sont attendues mardi, et les analystes pensent qu'il y a un risque de surprise à la hausse étant donné la force récente du commerce. Les chiffres publiés au cours du week-end ont montré que les prix des logements neufs ont augmenté au rythme le plus rapide en 21 mois, soutenant ainsi la demande et la confiance des consommateurs.

LES PERSPECTIVES DE BÉNÉFICES EN LIGNE DE MIRE

Les contrats à terme du S&P 500 ont légèrement augmenté de 0,2 %, tandis que les contrats à terme du Nasdaq sont restés stables, les investisseurs attendant une série de rapports sur les bénéfices, notamment ceux de Goldman Sachs, Morgan Stanley et Bank of America.

D'autres grands noms ont annoncé leurs résultats, notamment Johnson & Johnson, Netflix et Tesla.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du premier trimestre du S&P 500 chutent de 5,2 % par rapport à la même période de l'année précédente, bien que Savita Subramanian, analyste chez BofA, soit plus préoccupée par les perspectives pour 2023.

"Dans l'ensemble, nous prévoyons un trimestre en ligne, mais des réductions importantes pour l'ensemble de l'année", a averti BofA. "Notre estimation du BPA 2023 pour le S&P 500 reste à 200 dollars, soit 9 % de moins que les estimations du consensus."

"La demande de biens de consommation s'est déjà affaiblie et nous surveillons maintenant les services", a déclaré Subramanian. "Les compagnies aériennes, les hôtels et les restaurants subissent la pression du ralentissement macroéconomique, des périodes de comparaison difficiles et de la pression salariale qui ne faiblit pas.

Sur les marchés obligataires, le changement des attentes de la Fed a poussé les rendements américains à deux ans à 4,12 %, après avoir augmenté de 12 points de base la semaine dernière. [US/]

Cependant, les perspectives de la Banque centrale européenne (BCE) sont devenues plus optimistes, ce qui a fait bondir les rendements allemands à deux ans de 33 points de base au cours de la semaine, soit la plus forte hausse depuis septembre.

Les contrats à terme prévoient un resserrement de 37 points de base de la BCE pour la réunion de mai et de 82 points de base d'ici décembre.

Ce changement radical a permis à l'euro de gagner 0,8 % la semaine dernière, même après une baisse vendredi. Au début de la journée de lundi, la monnaie unique se maintenait à 1,0983 dollar, après avoir atteint son plus haut niveau en un an, à 1,1075 dollar, la semaine dernière.

Le dollar s'est mieux comporté face au yen, la Banque du Japon restant attachée à sa politique monétaire très souple, du moins pour l'instant. Cela a permis de maintenir le dollar à 133,96 yens, après une hausse de 1,2 % la semaine dernière.

Le rebond du dollar a enlevé un peu d'éclat à l'or qui est revenu à 2 002 dollars l'once, après le pic de la semaine dernière au-dessus de 2 048 dollars. [GOL/]

Les prix du pétrole ont connu quatre semaines consécutives de hausse, aidés par les réductions de la production et alors que l'organisme de surveillance de l'énergie de l'Occident a déclaré que la demande mondiale atteindra un record cette année grâce à une reprise de la consommation chinoise. [O/R]

Le marché s'est consolidé lundi avec un Brent en hausse de 6 cents à 86,37 dollars le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 1 cent à 82,53 dollars.