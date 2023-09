Les actions et les obligations ont été sous pression vendredi, les investisseurs s'attendant à ce que les taux d'intérêt américains restent élevés plus longtemps, tout en attendant de voir si la Banque du Japon pourrait terminer une semaine chargée en traçant une voie pour sortir de sa politique monétaire ultra-légère.

Aucun changement de politique n'est attendu au Japon, mais avec une inflation supérieure à l'objectif depuis 17 mois consécutifs, les traders spéculent sur le fait que le gouverneur Kazuo Ueda pourrait fournir des indications sur les futures hausses, ou aborder le rôle de la glissade du yen dans la hausse des prix.

Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau en 16 ans, à 4,50 %, au début de la journée à Tokyo. Le Nikkei japonais a chuté de 1 %.

Le yen a rebondi d'un plus bas de 11 mois de 148,46 pour un dollar pour s'échanger à 147,63 et les rendements des obligations gouvernementales japonaises à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau de la décennie à 0,745%.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a chuté de 0,4 % pour toucher un plus bas de 10 mois.

Le S&P 500 a chuté de 1,6 % au cours de la nuit et a perdu 2,7 % au cours d'une semaine où les décideurs politiques se sont efforcés de se montrer optimistes, même si un pic des taux est proche.

Les responsables de la Réserve fédérale ont revu à la hausse leurs prévisions de taux pour 2024, obligeant les investisseurs à réduire leurs paris sur des réductions l'année prochaine et poussant les rendements à deux ans au-dessus de 5,2 %.

Dans une décision partagée, la Banque d'Angleterre a maintenu ses taux pour la première fois en près de deux ans, entraînant la livre sterling à un plus bas de six mois, bien que le gouverneur Andrew Bailey ait souligné que le travail n'était probablement pas encore terminé.

Les banques centrales de Suède et de Norvège ont annoncé des hausses de 25 points de base, avec la perspective d'autres hausses à venir, et la Banque nationale suisse a surpris les investisseurs en maintenant ses taux, ce qui a entraîné une baisse du franc d'environ 0,7 % par rapport au dollar et de 0,6 % par rapport à l'euro.

"Il y a beaucoup de messages et d'histoires contradictoires, et c'est souvent ce qui se produit à des moments charnières", a déclaré Craig Ebert, économiste principal à BNZ à Wellington.

"Les marchés sont toujours à l'affût d'un retournement une fois qu'ils ont atteint un sommet, mais ils ont été échaudés de diverses manières en cours de route", a-t-il déclaré, ajoutant que les investisseurs se positionnaient avec prudence, en particulier au cas où la hausse des taux américains augmenterait la pression sur la Banque du Japon (BOJ) pour qu'elle agisse.

"Les gens attendent qu'elle (la BOJ) cède du terrain", a-t-il déclaré. La volatilité implicite du yen a augmenté au cours de la nuit. Une décision est attendue à partir de 0200 GMT et Ueda donnera une conférence de presse à 0630 GMT.

La hausse des prix du pétrole a également inquiété les investisseurs, car elle est susceptible de prolonger l'impulsion de l'inflation. Les contrats à terme sur le pétrole Brent se sont stabilisés à 93,51 dollars le baril vendredi et sont en hausse de près de 8 % pour le mois de septembre jusqu'à présent.

Les contrats à terme du S&P 500 sont restés stables en Asie. Les contrats à terme européens ont baissé de 0,6 %.

Sur les marchés des changes, l'attente d'une hausse des taux d'intérêt américains a soutenu le dollar, qui a atteint un pic de six mois face à l'euro, à 1,0671 $.

Sur les marchés émergents, la roupie indienne a bondi dans les échanges offshore après que JPMorgan ait déclaré qu'il ajouterait les obligations indiennes à son indice de dette des marchés émergents largement suivi, ouvrant la voie à des milliards de dollars d'afflux étrangers.