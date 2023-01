Les actions asiatiques à leur plus haut niveau depuis 9 mois après des données économiques américaines résilientes

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,53 % pour atteindre un sommet de près de neuf mois à 561,99. L'indice, qui a chuté de près de 20 % l'année dernière, est en hausse d'environ 11 % sur le mois et est en passe de réaliser sa meilleure performance de janvier. Le Nikkei du Japon a augmenté de 0,20 %.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a ouvert en hausse de 0,2 % après avoir bondi de plus de 2 % jeudi. Les marchés de la Chine continentale doivent reprendre lundi après les vacances du Nouvel An lunaire.

L'économie américaine a connu une croissance plus rapide que prévu au quatrième trimestre, les consommateurs ayant augmenté leurs dépenses en biens, selon les données, mais il pourrait s'agir du dernier trimestre de croissance solide du PIB avant que les effets retardés des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale ne se fassent pleinement sentir.

Un rapport séparé a montré que le marché du travail reste tendu et pourrait conduire la Fed à maintenir les taux d'intérêt plus élevés plus longtemps.

La série de données de jeudi a fait naître chez les investisseurs l'espoir d'un atterrissage en douceur - un scénario dans lequel l'inflation diminue sur fond de croissance économique ralentie mais résistante.

Wall street a terminé la nuit en hausse après une session agitée, grâce à ces espoirs.

"Alors que le titre fort, ainsi qu'une autre impression inférieure à 200 000 pour les demandes hebdomadaires d'allocations de chômage, suggèrent que l'économie américaine résiste bien au resserrement rapide de la Fed, les détails sont encore inégaux", ont déclaré les stratèges de Saxo.

Les contrats à terme évaluent à 94,7 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base mercredi prochain et voient le taux au jour le jour de la Fed à 4,45 % d'ici décembre prochain, soit moins que le taux de 5,1 % que les responsables de la Fed ont prévu pour l'année prochaine.

Les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) des États-Unis, attendues à 1330 GMT, fourniront de nouveaux indices sur l'inflation.

"L'impulsion de désinflation est susceptible de s'étendre davantage, comme l'ont montré les publications de l'IPC (indice des prix à la consommation) ces derniers temps, continuant probablement à constituer un argument en faveur d'une hausse de taux de 25 points de base par la Fed la semaine prochaine", ont déclaré les stratèges de Saxo.

La semaine prochaine sera également marquée par les réunions de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne qui indiqueront la voie que les banques centrales sont susceptibles de suivre en matière de politique monétaire.

Ailleurs au Japon, les prix à la consommation de base à Tokyo, un indicateur avancé des tendances nationales, ont augmenté de 4,3 % en janvier par rapport à l'année précédente, marquant le gain annuel le plus rapide en près de 42 ans.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,38% à 129,71 par dollar, les données renforçant les attentes du marché selon lesquelles la hausse de l'inflation pourrait inciter la Banque du Japon à s'éloigner de sa politique ultra-accommodante.

"Nous pensons toujours que le changement de politique est très éloigné", a déclaré Robert Carnell, responsable régional de la recherche chez ING. "Les négociations salariales du printemps sont essentielles à surveiller car la croissance des salaires est une condition préalable à une inflation durable."

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a reculé de 0,039 %, l'euro ayant augmenté de 0,07 % à 1,0897 $.

La livre sterling s'échangeait dernièrement à 1,241 $, en hausse de 0,03 % sur la journée.

Les prix du pétrole ont augmenté en raison des attentes d'une stimulation de la demande par la réouverture de la Chine et après les solides données américaines. Le brut West Texas Intermediate américain a augmenté de 0,31% à 81,26 $ le baril et le Brent était à 87,67 $, en hausse de 0,23% sur la journée. [O/R]