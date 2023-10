Les actions asiatiques sont tombées à leur plus bas niveau depuis 11 mois mercredi, après qu'une nouvelle série de données économiques américaines résistantes a envoyé les rendements du Trésor à de nouveaux sommets, tandis qu'une forte hausse du yen a fait spéculer les traders sur l'intervention des autorités japonaises sur le marché.

Le yen a franchi la barre des 150 dollars avant de s'envoler soudainement à 147,3. Il n'y a pas eu de confirmation de la part de Tokyo, où le principal diplomate japonais chargé des devises n'a pas fait de commentaire direct sur ce mouvement. La paire dollar/yen s'est établie pour la dernière fois à 149,11.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,4 % pour atteindre son plus bas niveau depuis novembre. Les actions australiennes ont également atteint leur plus bas niveau depuis 11 mois et le Kospi sud-coréen est revenu d'une pause avec une chute de 1,8 %.

L'indice japonais Nikkei a chuté de 1,7 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis quatre mois.

Au cours de la nuit, les offres d'emploi aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue, enregistrant la plus forte hausse depuis plus de deux ans. Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont augmenté de près d'une douzaine de points de base pour atteindre 4,81 %, leur plus haut niveau depuis 16 ans, et le S&P 500 a chuté de 1,4 %.

"Le bond des offres d'emploi suggère que le marché du travail américain se détend moins rapidement que ne le laissent supposer les récentes données publiées, ce qui justifie le récent message de la Fed selon lequel les taux resteront élevés plus longtemps", a déclaré Rodrigo Catril, stratège de la NAB pour les opérations de change.

Les rendements des bons du Trésor à dix ans sont restés stables mercredi et ont augmenté de 70 points de base depuis le début du mois de septembre, ce qui a déconcerté les marchés qui s'attendaient à ce que les rendements et le dollar américain atteignent des sommets.

Le dollar a atteint un sommet de 10 mois face à l'euro à 1,0448 $ cette nuit et un sommet de 7 mois face à la livre sterling à 1,20535 $. Le dollar néo-zélandais a baissé de 0,7 % au cours de la nuit et s'est maintenu à 0,5912 $ à la veille d'une réunion de la banque centrale.

Cependant, l'attention s'est surtout portée sur la paire dollar/yen, qui a été sous pression en raison de l'écart croissant entre les rendements américains en hausse et les taux japonais ancrés. Elle a reculé presque instantanément après avoir atteint 150,165.

L'ampleur du mouvement a suggéré un contrôle des taux, voire un achat pur et simple de la part des autorités japonaises, qui ont averti qu'elles pourraient intervenir.

"Les participants au marché surveilleront de près ce que les autorités japonaises ont à dire sur les gains rapides et importants du yen au cours de la nuit", a déclaré Carol Kong, stratège à la CBA.

"Les mouvements de la nuit suggèrent que 150 peut s'avérer une forte résistance ... Cela dit, le dollar/yen restera à notre avis à la merci des rendements américains".

La flambée des rendements a également cruellement affecté le prix de l'or, qui est tombé à son plus bas niveau depuis sept mois, à savoir 1 814 dollars, et a incité les investisseurs à ne plus prendre de risques sur les actions et les autres actifs de croissance.

"Avec un taux sans risque aussi élevé, il n'est pas vraiment intéressant pour les gens de s'éloigner des investissements à court terme de type liquidités", a déclaré Mel Siew, gestionnaire de portefeuille chez Muzinich & Co à Singapour.