Les actions asiatiques ont chuté à leur plus bas niveau depuis neuf mois jeudi, tandis que le dollar a atteint son plus haut niveau depuis deux mois, les craintes concernant la lenteur de la reprise économique en Chine et la possibilité que la Réserve fédérale américaine relève encore ses taux d'intérêt ayant ébranlé les investisseurs.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté à 495,03, son plus bas niveau depuis le 29 novembre. Il était en dernier lieu en baisse de 1,14% à 497,11, avec l'indice en baisse de 8% pour le mois d'août et en passe de réaliser sa plus mauvaise performance mensuelle depuis septembre.

Les pertes ont été généralisées dans la région Asie-Pacifique jeudi, avec le Nikkei japonais et l'indice australien S&P/ASX 200 en baisse de 1%.

L'indice chinois CSI 300 a baissé de 0,45 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,7 % et s'est retrouvé à son plus bas niveau depuis neuf mois.

Les actions chinoises sont dans le marasme depuis qu'une série de données économiques a mis à nu le ralentissement de la reprise post-pandémique, les investisseurs n'étant pas impressionnés par les mesures prises par les responsables politiques.

"Les investisseurs qui attendaient un soutien plus agressif de la part des décideurs politiques dans un contexte de faible activité ont été déçus car les récentes mesures progressives n'ont pas été suffisantes pour restaurer la confiance", a déclaré Taylor Nugent, économiste à la NAB.

L'aggravation de la crise du secteur immobilier vient s'ajouter au paysage inquiétant de la deuxième économie mondiale. Les retards de paiement sur les produits d'investissement d'une grande société fiduciaire chinoise et la chute des prix de l'immobilier ont accentué la morosité.

La nuit dernière, Wall Street a terminé en baisse après que les minutes de la réunion de juillet de la Fed aient montré que les responsables étaient divisés sur la nécessité de relever davantage les taux d'intérêt.

"Certains participants ont évoqué les risques pour l'économie d'une hausse trop importante des taux, alors que la plupart des responsables politiques ont continué à donner la priorité à la lutte contre l'inflation.

La banque centrale américaine a relevé ses taux de 25 points de base lors de la réunion de juillet, après être restée inactive en juin. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré à l'époque que l'économie devait encore ralentir et le marché du travail s'affaiblir pour que l'inflation revienne de manière "crédible" à l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine.

Les commentaires des responsables, y compris des faucons, suggèrent une volonté de faire une nouvelle pause en septembre, mais de laisser la porte entrouverte pour une nouvelle hausse lors des réunions de novembre ou de décembre, ont déclaré les économistes d'ING dans une note.

"Nous pensons que la Fed laissera effectivement les taux d'intérêt inchangés en septembre, mais nous ne pensons pas qu'elle procédera à la dernière hausse prévue", ont-ils déclaré, soulignant que de nouvelles hausses de taux pourraient augmenter les risques de récession.

Les marchés évaluent à 86 % les chances que la Fed ne bouge pas le mois prochain, selon l'outil FedWatch du CME, et à 36 % les chances qu'elle relève ses taux lors de sa réunion de novembre.

Les rendements de référence à 10 ans ont atteint 4,288 %, leur plus haut niveau depuis le 21 octobre, avec un pic de 16 ans à 4,338 % en vue.

La hausse des rendements a fait grimper le dollar, l'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, atteignant un pic de deux mois à 103,58, les investisseurs recherchant la sécurité.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,07% à 146,42 pour un dollar, un nouveau plus bas de neuf mois, les traders restant attentifs à d'éventuelles interventions de la part des autorités japonaises. Le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi que les autorités ne ciblaient pas les niveaux absolus des devises pour une intervention.

Les inquiétudes concernant la Chine et la trajectoire des taux d'intérêt américains ont également ébranlé le marché des matières premières, les prix du pétrole chutant pour la quatrième session consécutive. Le pétrole brut américain a chuté de 0,34 % à 79,11 dollars le baril et le Brent était à 83,23 dollars, en baisse de 0,26 % sur la journée.