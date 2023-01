Les actions asiatiques atteignent leur plus haut niveau depuis 4 mois grâce à la réouverture de l'économie chinoise

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 1% pour toucher un sommet de quatre mois dans le commerce du matin. Le Nikkei japonais a rebondi d'un plus bas de trois mois.

La Chine a brusquement baissé ses restrictions ultra-strictes sur les voyages et les activités, libérant le virus sur les 1,4 milliard d'habitants du pays. De nombreux salons funéraires et hôpitaux se disent débordés, mais les investisseurs espèrent qu'une fois les vagues d'infection passées, la vie et les dépenses pourront revenir à la normale et voient au-delà des difficultés les plus immédiates.

"La réouverture de la Chine a un grand impact... dans le monde entier", a déclaré Joanne Goh, stratège en investissement à la DBS Bank de Singapour, car non seulement elle stimule le tourisme et la consommation, mais elle peut atténuer certaines des difficultés de la chaîne d'approvisionnement observées en 2022.

"Il y aura des contretemps en cours de route", a déclaré Goh, lors d'une présentation des perspectives aux journalistes. "Nous lui donnons six mois pour s'adapter au processus. Mais nous ne pensons pas que ce soit réversible."

La banque centrale de Chine a également déclaré cette nuit qu'elle intensifierait le soutien financier pour stimuler la consommation intérieure et les projets d'investissement clés et soutenir un marché immobilier stable.

Les valeurs du commerce électronique et de la consommation ont figuré parmi les plus grands gagnants à Hong Kong, faisant grimper le Hang Seng de 2 % à un sommet de six mois, tandis que les espoirs de réouverture ont fait grimper le yuan chinois à des sommets de quatre mois et soutenu les actions et les devises régionales.

Le yuan a augmenté d'environ 0,2 % à 6,8750 jeudi.

La Chine a partiellement assoupli une interdiction officieuse sur les importations de charbon australien et le dollar australien a atteint un sommet de trois semaines dans la nuit juste en dessous de 0,69 $. Il s'est acheté pour la dernière fois 0,6833 $.

Le pétrole a émis la note de prudence la plus forte, chutant fortement au cours de la nuit sur des inquiétudes quant à la précarité des perspectives à court terme en Chine et au fait qu'un ralentissement mondial affectera la demande. [O/R]

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent se sont stabilisés à 78,42 $ le baril jeudi après avoir baissé de 1,5 % mercredi.

AVERTISSEMENT SUR LES TAUX

L'optimisme de l'Asie survient alors que le procès-verbal de la réunion de décembre de la Réserve fédérale, publié mercredi, contenait une mise en garde contre les baisses de taux en fin d'année que les traders avaient prévues.

Les membres du comité de la Fed ont noté qu'un "assouplissement injustifié des conditions financières" compliquerait les efforts visant à rétablir la stabilité des prix, selon le procès-verbal.

"En traduisant le langage de la Fed, il s'agit d'un avertissement aux marchés, qu'être trop optimiste peut ironiquement se retourner contre eux", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie de la Mizuho Bank à Singapour.

"C'est-à-dire que dans la mesure où les paris prématurés sur les baisses de taux entraînent un relâchement des conditions financières, la Fed pourrait devoir resserrer encore plus les conditions pour compenser."

Les prix des contrats à terme sur les fonds fédéraux montrent que les traders pensent que le taux d'intérêt américain de référence atteindra un pic juste en dessous de 5 % en mai ou juin, avant d'être réduit un peu au second semestre 2023.

Les indices de Wall street ont fluctué mercredi, avant de clôturer avec des gains modestes, mais les futures ont lutté dans les échanges asiatiques et les futures du S&P 500 étaient en dernier lieu en baisse d'environ 0,4%. [.N]

Les Treasuries se sont accrochés à leurs récents gains, avec des rendements à 10 ans en baisse d'une douzaine de points de base cette semaine à 3,7070%. Les rendements baissent lorsque les prix augmentent.

Sur le marché des devises, le dollar a été vacillant alors que les investisseurs naviguent entre le ton faucon de la Fed et le soutien aux devises plus risquées entraîné par la réouverture de la Chine.

Le yen a récupéré les pertes de la nuit et a augmenté d'environ 0,5 % à 131,87 par dollar, les traders pensant que cette année - enfin - sera celle du resserrement politique au Japon.

En Europe, le temps anormalement chaud a déçu les skieurs, mais a été une bénédiction pour l'euro qui profite de la baisse des prix du gaz. Les prix de référence du gaz néerlandais sont tombés à leur plus bas niveau depuis 14 mois pendant la nuit et l'euro a grimpé à 1,0619 $. [FRX/]