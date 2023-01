Les actions asiatiques atteignent leur plus haut niveau depuis 7 mois, la forte inflation stimule le dollar australien

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,4 % pour atteindre son plus haut niveau depuis sept mois, les actions sud-coréennes gagnant 1,3 % lors de la reprise des échanges après les vacances du Nouvel An lunaire.

L'indice MSCI a progressé de 9 % depuis le début de l'année après avoir chuté de près de 20 % en 2022. Le volume des échanges a été déprimé, les marchés chinois et taïwanais étant fermés pour cause de vacances.

Le Nikkei a gagné 0,1 % et Singapour a bondi de 1,7 %.

À l'échelle mondiale, les actions ont enregistré de solides gains cette année après une année 2022 torride, sur la base des attentes selon lesquelles l'inflation est sur le point de culminer et la hausse des taux d'intérêt américains va s'atténuer. Le démantèlement des contrôles COVID en Chine et la réouverture de ses frontières ont encore renforcé le sentiment des investisseurs.

"Il semble que les marchés soient de plus en plus séduits par des résultats "Boucles d'or" où les risques de resserrement sont apprivoisés et les risques de récession tempérés", ont déclaré les analystes de Mizuho dans une note.

Les indices boursiers américains ont clôturé en demi-teinte mardi après que les entreprises ont mis en garde contre une année difficile à venir, malgré quelques résultats positifs, tandis que les données ont montré que l'activité commerciale américaine s'est contractée pour un septième mois consécutif en janvier.

Microsoft Corp a augmenté dans les échanges après les heures de travail, ses résultats meilleurs que prévu ayant montré une certaine force face à une économie faible.

L'indice mondial MSCI, tous pays confondus, a atteint un nouveau sommet de clôture de cinq mois mardi.

Des données économiques plus fortes que prévu en Europe ont apaisé les inquiétudes du marché quant à une forte récession dans la zone euro en raison de la baisse des prix de l'énergie, bien que les taux d'intérêt soient toujours perçus comme étant en hausse.

L'euro s'est maintenu près d'un sommet de neuf mois contre le dollar, les échanges étant encouragés par des perspectives de croissance plus optimistes pour la zone euro contre les signes d'une récession imminente aux États-Unis.

Les marchés d'actions australiens ont glissé de 0,2 % mercredi, après que l'inflation ait atteint son plus haut niveau depuis 33 ans au dernier trimestre, ce qui a renforcé les arguments en faveur de la poursuite de la hausse des taux d'intérêt par la Reserve Bank of Australia.

Les investisseurs ont fortement réduit les chances que la Reserve Bank of Australia (RBA) augmente son taux d'intérêt d'un quart de point à 3,35% lors de sa réunion du 7 février. Les analystes avaient pensé qu'il y avait une certaine chance que la RBA puisse même mettre en pause sa campagne de resserrement, mais le rythme de l'inflation a mis un terme à cela.

Le Kiwi a cependant glissé de près de 0,4 % à 0,648 $ après que l'inflation annuelle de la Nouvelle-Zélande de 7,2 % au quatrième trimestre ait été inférieure aux prévisions de 7,5 % de sa banque centrale.

Les prix du pétrole brut américain sont restés stables à 80 dollars le baril après avoir chuté lors de la session précédente, les données préliminaires ayant indiqué une augmentation plus importante que prévu des stocks de pétrole américains.

Le prix de l'or est resté stable à 1 938 $ l'once, oscillant près d'un sommet de neuf mois touché lors de la session précédente.