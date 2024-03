Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau depuis sept mois vendredi et ont connu leur semaine la plus faste depuis plus de deux mois. Les investisseurs se sont réjouis de la perspective d'un cycle imminent d'assouplissement des taux d'intérêt mené par les principales banques centrales, ce qui a permis de maintenir le dollar et les rendements du Trésor sous pression.

Le Japon est resté à l'écart, alors que les attentes se multiplient quant à la possibilité que la Banque du Japon (BOJ) abandonne enfin les taux d'intérêt négatifs ce mois-ci. Cela a enflammé le yen et fait grimper les rendements obligataires nationaux.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a atteint 538,47 points au début des échanges asiatiques, son niveau le plus élevé depuis le mois d'août. Il était en dernier lieu en hausse de 1,15 % et visait un gain hebdomadaire d'environ 2 %.

Les indices boursiers mondiaux avaient atteint des niveaux record lors de la séance précédente, après que la Banque centrale européenne (BCE) a jeté les bases d'une baisse potentielle des taux en juin, tandis que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a adopté un ton similaire sur la trajectoire des taux américains.

Les contrats à terme de l'EUROSTOXX 50 ont augmenté de 0,16 %, tandis que les contrats à terme du FTSE ont ajouté 0,09 %.

Les contrats à terme du S&P 500 ont gagné 0,02 %, tandis que ceux du Nasdaq ont baissé de 0,17 %.

"Les mots sont très séduisants lorsqu'ils sont prononcés par la présidente de la Fed, semble-t-il, dans le contexte de la confiance en une réduction des taux", a déclaré Vishnu Varathan, économiste en chef pour l'Asie hors Japon à la Mizuho Bank. Les marchés n'ont pas hésité à interpréter cela comme une invitation ouverte à des reprises de type "pivot".

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux à court terme, est tombé à son plus bas niveau en un mois, à 4,4940 %, vendredi, les opérateurs misant sur une baisse imminente des taux de la Fed.

Le rendement de référence à 10 ans était à 4,0827%.

L'attention se tourne maintenant vers le rapport sur les emplois non agricoles, très surveillé, qui doit être publié plus tard dans la journée de vendredi, afin d'obtenir de nouveaux indices sur les perspectives des taux américains, en particulier après le rapport sur l'emploi du mois de janvier qui a stupéfié les marchés.

Les données sur le marché du travail de vendredi précèdent une lecture de l'inflation américaine la semaine prochaine.

"Si nous obtenons ce soir les données sur les emplois non agricoles, suivies d'un indice des prix à la consommation plus élevé que prévu, cela pourrait se répercuter très, très rapidement sur les marchés des actions, sur les actifs, y compris l'or, le bitcoin et ensuite sur les marchés des devises", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"Il faut en être conscient. Ce n'est pas mon scénario de base, mais c'est certainement un risque.

Entre-temps, les attentes d'un cycle d'assouplissement imminent de la part de la Fed ont maintenu le dollar globalement plus faible et il a atteint son plus bas niveau depuis environ deux mois par rapport à l'euro vendredi.

La monnaie unique s'est maintenue à 1,0947 dollar, après avoir atteint 1,0956 dollar plus tôt dans la journée. La livre sterling a également atteint son plus haut niveau depuis plus de deux mois, à 1,2820 dollar.

PIVOT DE LA BOJ

Le yen a atteint son plus haut niveau en un mois contre le billet vert vendredi à 147,54 pour un dollar, aidé par les récents commentaires des responsables de la BOJ qui ont alimenté les spéculations selon lesquelles la banque centrale pourrait bientôt s'éloigner de sa politique monétaire ultra-légère.

La monnaie japonaise était sur le point de connaître sa meilleure semaine depuis décembre, avec une hausse de près de 1,5 %.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, et le membre du conseil d'administration, Junko Nakagawa, ont déclaré jeudi que l'économie japonaise se rapprochait de l'objectif d'inflation de 2 % de la banque centrale, tandis que le plus grand groupe syndical du pays a déclaré que la demande d'augmentation moyenne des salaires atteignait 5,85 % pour cette année, dépassant les 5 % pour la première fois en 30 ans.

La BOJ a depuis longtemps fait de l'augmentation généralisée et durable des salaires une condition préalable à la sortie des mesures de relance.

Reflétant les attentes d'un pivot à court terme de la BOJ, le rendement des obligations d'État japonaises (JGB) à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis avril 2011, à 0,2 %.

L'indice des valeurs bancaires japonaises a également été stimulé et a enregistré un gain hebdomadaire de 6 %, sa plus forte hausse depuis septembre.

Le Nikkei a clôturé en hausse de 0,23 %.

"Nous avons eu suffisamment de discours hawkish ces derniers temps ... de la part des membres de la BOJ pour qu'ils nous disent ce qui est susceptible de se produire", a déclaré IG's Sycamore. "Ils ont tout mis en place pour pouvoir sortir de la politique des taux d'intérêt négatifs.

L'ESPOIR DE LA CHINE

Ailleurs en Asie, les actions chinoises se sont efforcées de trouver une direction, avec une hausse de 0,14% pour les blue chips et de 0,3% pour l'indice composite de Shanghai. Les deux indices devraient toutefois terminer la semaine avec des gains marginaux.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de plus de 1 %.

Les données de jeudi ont montré que la croissance des exportations et des importations de la Chine dans la période janvier-février a battu les prévisions, mais cela n'a pas suffi à redresser le moral des investisseurs, qui ont été déçus par le manque de détails sur les mesures de relance de Pékin pour soutenir la reprise économique du pays lors de la session annuelle du Parlement de cette semaine.

"Le Congrès national du peuple 2024 de la Chine a répondu aux attentes en ce qui concerne les actions politiques clés, mais a déçu en termes de sentiment - les participants au marché (espéraient) clairement que la nouvelle année apporterait un style de politique plus agressif", a déclaré Elliot Clarke, responsable de l'économie internationale chez Westpac.

Sur les marchés des matières premières, le Brent a gagné 48 cents à 83,44 dollars le baril, tandis que le brut américain a gagné 59 cents à 79,52 dollars le baril.

L'or au comptant a baissé de 0,06% à 2 156,90 dollars l'once après avoir atteint un record historique de 2 164,09 dollars lors de la session précédente, la perspective d'un cycle d'assouplissement imminent de la Fed ayant stimulé l'attrait pour le métal jaune sans rendement.