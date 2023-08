Les actions asiatiques ont progressé mercredi pour la troisième journée consécutive, atteignant leur plus haut niveau en deux semaines, tandis que le dollar a vacillé, la faiblesse des données sur l'emploi aux États-Unis ayant renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale en aurait probablement fini avec ses hausses de taux d'intérêt.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 1 % pour atteindre son plus haut niveau depuis le 14 août, avant de s'affaiblir pour atteindre un gain de 0,53 %. L'indice est cependant en baisse d'environ 6 % depuis le début du mois d'août et s'apprête à enregistrer sa pire performance mensuelle depuis février.

Les contrats à terme indiquent que l'exubérance devrait se poursuivre en Europe. L'Eurostoxx 50 a augmenté de 0,39 %, le DAX allemand de 0,29 % et le FTSE de 0,31 %.

Les rapports d'inflation de l'Allemagne et de l'Espagne prévus plus tard dans la journée testeront l'appétit des investisseurs pour le risque et prépareront le terrain pour les données sur les prix à la consommation de la zone euro jeudi.

Au cours de la nuit, Wall Street a terminé en forte hausse, tandis que les rendements du Trésor ont chuté à leurs plus bas niveaux depuis trois semaines après que les données aient montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis ont chuté à leur plus bas niveau depuis près de 2 ans et demi en juillet, ce qui indique un relâchement des pressions sur le marché du travail.

"Une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle", car les données ont soutenu les paris pour une fin plus rapide du cycle de hausse de la Fed malgré la récente rhétorique hawkish du président de la Fed Powell", a déclaré Tina Teng, analyste des marchés chez CMC Markets, dans une note.

La Fed ayant souligné que la trajectoire des taux d'intérêt dépendra fortement des données, les traders ajustent leurs paris en fonction des derniers indicateurs.

Les marchés évaluent à 89 % les chances que la Fed ne bouge pas lors de sa réunion du mois prochain, selon l'outil FedWatch du CME, et évaluent désormais à 50 % les chances d'une nouvelle pause lors de la réunion de novembre, contre 38 % un jour plus tôt.

Une image économique plus claire sera probablement révélée plus tard dans la semaine lorsque les rapports sur les salaires et les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis seront attendus.

Les actions chinoises ont progressé cette semaine à la suite de l'annonce de mesures visant à renforcer la confiance des investisseurs, notamment la réduction de moitié du droit de timbre sur les transactions boursières, l'assouplissement des règles relatives aux prêts sur marge et la limitation des nouvelles cotations.

Après une hausse à l'ouverture des marchés mercredi, l'indice CSI 300 a reculé de 0,19 %. L'indice Hang Seng de Hong Kong était en hausse de 0,50 %.

Les analystes estiment que les autorités chinoises doivent prendre davantage de mesures pour soutenir la reprise. "Il faudra des mesures politiques plus résolues et une reprise durable des bénéfices pour que le rallye dure", a déclaré Carlos Casanova, économiste principal pour l'Asie chez UBP.

Les investisseurs se concentreront sur les données PMI de la Chine plus tard dans la semaine, qui montreront l'état de l'économie, tandis que les questions géopolitiques sont également sous les feux de la rampe.

La Chine a défendu ses pratiques commerciales après que la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a déclaré que des entreprises américaines lui avaient dit que le pays était devenu "invivable", soulignant ainsi que de nombreux investisseurs mondiaux se détournaient des actifs de la deuxième économie mondiale.

Les rendements du Trésor américain sont restés stables en Asie. Le rendement à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 3,3 points de base à 4,923 %, s'éloignant du plus bas niveau de trois semaines de 4,871 % qu'il a atteint mardi.

Par rapport à un panier de devises, le dollar a augmenté de 0,077% à 103,63 après avoir perdu près de 0,4% mardi.

Le yen s'est affaibli de 0,23% à 146,24 pour un dollar et est resté à des niveaux qui, l'année dernière, ont conduit les autorités japonaises à intervenir sur le marché des devises.

Le dollar australien est resté stable après une chute brutale plus tôt dans la journée lorsque les données ont montré que l'inflation des prix à la consommation en Australie a ralenti à son plus bas niveau depuis 17 mois en juillet, indiquant que les taux d'intérêt pourraient ne pas avoir à être augmentés à nouveau. Le dollar australien a acheté pour la dernière fois 0,6478 $.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,47% à 81,54 dollars le baril et le Brent était à 85,74 dollars, en hausse de 0,29% sur la journée. Les deux références ont augmenté de plus d'un dollar par baril mardi grâce à la faiblesse du dollar.

Les traders surveilleront de près les prix du cacao mercredi, après que les contrats à terme de cacao de Londres sur ICE aient atteint leur plus haut niveau en 46 ans mardi, soutenus par le resserrement de l'offre.

La crypto-monnaie la plus importante, le bitcoin, a baissé de 1 % à 27 454 $ après avoir augmenté de plus de 6 % mardi. Une cour d'appel fédérale a statué mardi que l'autorité américaine de régulation des marchés financiers avait eu tort de rejeter la demande de Grayscale Investments de créer un fonds négocié en bourse sur le bitcoin au comptant.