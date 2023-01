Les actions asiatiques atteignent leur plus haut niveau sur 7 mois grâce aux paris sur la Chine et l'IPC

Suite aux gains réalisés par les indices de Wall street au cours de la nuit, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,5 % et a touché un sommet de près de sept mois.

Le Nikkei japonais a baissé de 0,2 %. Les obligations ont été achetées dans le monde entier pendant la nuit et le dollar américain a vacillé, pour toucher un plus bas de sept mois à 1,0776 $ par euro.

À 1330 GMT, les économistes s'attendent à ce que la hausse des prix à la consommation de base aux États-Unis ralentisse à un rythme annuel de 5,7 % en décembre, contre 6 % un mois plus tôt. L'inflation globale en glissement mensuel est considérée comme nulle.

L'espoir est que la baisse de l'inflation réduise la nécessité de relever les taux d'intérêt, et les marchés ont évalué qu'il y a plus de chances que la Réserve fédérale ralentisse son rythme de craquage et augmente de 25 points de base, plutôt que de 50, lors de la réunion du mois prochain.

"(C'est) le chiffre de l'IPC qui pourrait contribuer à trancher le débat pour la réunion de février", a déclaré Jan Nevruzi, stratège des taux américains chez NatWest Markets.

"Nous nous attendons à une impression de l'IPC inférieure au consensus, qui, si elle se concrétise, pourrait pousser ce rallye encore plus loin."

La dirigeante de la Réserve fédérale de Boston, Susan Collins, a également aidé les choses, en faisant remarquer au New York Times qu'elle penchait pour une hausse de 25 points de base.

L'optimisme pour des perspectives de taux plus clémentes et une reprise de la demande alors que la Chine sort des restrictions strictes du COVID ont également fait grimper les prix du pétrole à des sommets d'une semaine. [O/R]

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de plus de 3 % à 83 $ le baril au cours de la nuit. Les obligations du Trésor américain se sont redressées à l'extrémité longue de la courbe, les rendements de référence à 10 ans ayant baissé de 6 points de base à 3,5558 % et les rendements à 30 ans de 7 points de base à 3,6874 %.

Les anticipations de taux européens se sont également un peu repliées.

ESPOIRS DE LA CHINE

Face aux espoirs de banques centrales plus douces en Occident, les investisseurs espèrent également que la reprise en Chine pourra contribuer à la croissance mondiale et observent un changement potentiel de politique au Japon.

La Banque du Japon a stupéfié les marchés le mois dernier en élargissant la bande autour de son objectif de rendement des obligations à 10 ans, une décision qui a déclenché une hausse soudaine des rendements et un bond du yen.

Jeudi, le journal japonais Yomiuri a rapporté que la BOJ examinera les effets secondaires des paramètres ultra-faciles du Japon lors des réunions politiques de la semaine prochaine, et qu'elle pourrait prendre des mesures supplémentaires pour corriger les distorsions de la courbe des taux.

Mercredi, la société mère Uniqlo Fast Retailing a également donné un coup de fouet aux prévisions d'inflation au Japon en annonçant des plans d'augmentation des salaires allant jusqu'à 40 %.

Le gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, doit faire des remarques plus tard dans la journée. Le yen a augmenté d'environ 0,5 % dans des échanges de devises autrement calmes, à 131,84 par dollar. Les contrats à terme sur les obligations d'État japonaises sont tombés à leur plus bas niveau depuis près de huit ans. [JP/]

Les marchés des changes retenaient leur souffle avant les données de l'IPC, tandis que la réouverture de la Chine maintenait une offre sous les devises asiatiques. Le yuan a atteint un sommet de cinq mois à 6,7532 dans les échanges offshore. L'Aussie s'est maintenu au-dessus de 0,69 $.

Jeudi, la Chine a fait état d'une baisse des prix à la consommation en décembre et d'une baisse plus importante que prévu des prix départ usine - soulignant la faiblesse de la demande dont les investisseurs parient qu'elle se rétablira au cours des prochains mois.

"Il ne suffit pas que la Chine sorte du COVID pour que l'ensemble de l'économie mondiale se retourne vraiment", a déclaré Steven Wieting, stratège en chef des investissements et économiste en chef chez Citi Global Wealth Investments. "Mais cela pèse vraiment dans la direction opposée".

Les données sur l'inflation sont également attendues en Inde plus tard jeudi, où l'on espère qu'elle se maintiendra sous les 6 %.