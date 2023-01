Les actions asiatiques atteignent un nouveau sommet de 7 mois alors que le commerce de Hong Kong reprend.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a grimpé de 0,56% à 555,81. L'indice Hang Seng de Hong Kong était en hausse de 1,6 %.

Le Nikkei du Japon était cependant en baisse de 0,25%.

Les échanges étaient minces jeudi, l'Australie étant fermée pour un jour férié et certaines parties de l'Asie, dont la Chine, étant toujours absentes pour le Nouvel An lunaire.

Les traders qui parient sur le fait que la banque fédérale américaine va bientôt mettre un frein à sa politique agressive de hausse des taux d'intérêt ont reçu un coup de pouce après que la Banque du Canada soit devenue mercredi la première grande banque centrale à déclarer qu'elle ne procéderait probablement pas à de nouvelles hausses pour le moment.

Après une série de hausses de taux de grande ampleur l'année dernière, la banque centrale américaine devrait maintenant augmenter ses taux de 25 points de base la semaine prochaine, en raison des signes de ralentissement de l'inflation.

"La publication du PIB américain aujourd'hui sera d'un intérêt capital pour évaluer si les attentes du marché qui évoluent en faveur d'un atterrissage en douceur plutôt que d'une récession peuvent continuer à se maintenir", ont déclaré les stratèges de Saxo dans une note aux clients.

La perspective d'un rythme moins agressif du resserrement monétaire a alimenté les attentes d'un "atterrissage en douceur" - un scénario dans lequel l'inflation se relâche sur fond de croissance économique faible mais résistante.

Mais la faiblesse des bénéfices des entreprises jusqu'à présent a ravivé les inquiétudes quant à l'impact économique de la politique restrictive de la Fed et le S&P 500 a terminé en baisse cette nuit.

Boeing Co a annoncé mercredi une perte plus importante pour 2022, en raison de la faiblesse de son unité de défense, et a mis en garde contre de nouveaux problèmes de chaîne d'approvisionnement. Le constructeur américain d'avions n'a pas répondu aux attentes de Wall street concernant le chiffre d'affaires et le bénéfice par action pour le dernier trimestre de l'année.

L'attention des investisseurs se portera également sur les réunions de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne prévues la semaine prochaine, les traders cherchant des indices sur le moment où les banques centrales sont susceptibles de devenir dovish.

Sur le marché des devises, le Dollar Index, qui mesure la devise américaine par rapport à six rivaux majeurs, était à 101,57, non loin du plus bas de huit mois de 101,51 qu'il a touché la semaine dernière.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,32 % pour atteindre 129,19 par dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2407 $, en hausse de 0,06 % sur la journée.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était en baisse de 1,7 point de base à 3,445 %, tandis que le rendement des bons du Trésor à 30 ans était en baisse de 2,2 points de base à 3,602 %.

Une partie très surveillée de la courbe de rendement du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considéré comme un indicateur des attentes économiques, était à -68,8 points de base. L'inversion de cette courbe a prédit huit des neuf dernières récessions, selon les analystes.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement au rythme des attentes en matière de taux d'intérêt, était en baisse de 0,6 point de base à 4,131 %.

Les prix du pétrole étaient en hausse alors que les stocks de brut américains ont augmenté moins que prévu. Le brut West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 0,42 % à 80,49 $ le baril et le Brent à 86,24 $, en hausse de 0,14 % sur la journée. [O/R]

Le prix de l'or a atteint un sommet de neuf mois jeudi, l'or au comptant étant stable à 1 946,73 $ l'once après avoir atteint son plus haut niveau depuis avril 2022.