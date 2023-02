Les actions asiatiques atténuées par le malaise concernant la politique de la Fed et de la BOJ

Les tensions géopolitiques étaient toujours présentes avec la Corée du Nord qui a tiré de nouveaux missiles et les rumeurs selon lesquelles la Russie aurait intensifié ses attaques en Ukraine avant le premier anniversaire de l'invasion vendredi.

Selon certaines informations, la Maison Blanche envisageait de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, tandis que le Secrétaire d'Etat Antony Blinken a mis en garde Pékin samedi contre les conséquences d'un éventuel soutien matériel, y compris des armes, à Moscou.

Tout cela a donné lieu à un départ prudent et l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon est resté largement plat, après avoir glissé de 2,2 % la semaine dernière. Le Nikkei japonais a baissé de 0,2 % et la Corée du Sud de 0,4 %.

Les contrats à terme du S&P 500 ont reculé de 0,2%, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont perdu 0,3%. Le S&P a touché son plus bas niveau en deux semaines vendredi, alors qu'une série de bonnes nouvelles économiques américaines suggéraient que la Fed pourrait avoir plus à faire sur les taux d'intérêt, même après une énorme hausse de 450 points de base en 11 mois.

"Il s'agit du resserrement le plus agressif de la Fed depuis des décennies et les ventes au détail américaines n'ont jamais été aussi élevées ; le chômage est à son plus bas niveau depuis 43 ans ; la masse salariale a augmenté de plus de 500k en janvier et l'inflation CPI/PPI s'accélère à nouveau", ont noté les analystes de BofA. "C'est une mission de la Fed très peu accomplie".

Ils ont averti que l'échec répété du S&P 500 à briser la résistance à 4 200, pourrait déclencher une retraite à 3 800 d'ici le 8 mars.

Les marchés ont régulièrement relevé le sommet prévu pour les fonds de la Fed à 5,28 %, tout en réduisant fortement les réductions de taux pour plus tard cette année et l'année prochaine.

Le procès-verbal de la dernière réunion de la Fed, qui doit être publié mercredi, devrait donner de la couleur aux délibérations, bien qu'il ait été quelque peu supplanté par les chiffres de l'emploi et des ventes au détail de janvier.

Ce dernier point signifie que les chiffres sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) des États-Unis, attendus ce vendredi, devraient montrer un bond de 1,3 % en janvier, faisant plus que compenser la faiblesse des deux mois précédents.

L'indicateur d'inflation préféré de la Fed, l'indice PCE de base, devrait augmenter de 0,4 %, soit le gain le plus important en cinq mois, tandis que le rythme annuel pourrait avoir ralenti d'une fraction seulement, à 4,3 %.

Au moins cinq présidents de la Fed prendront également la parole cette semaine, afin de fournir un commentaire continu.

La saison des bénéfices se poursuit cette semaine avec les grands détaillants Walmart et Home Depot qui proposeront des mises à jour sur la santé des consommateurs.

Parmi les autres sociétés qui publieront leurs résultats, citons le fabricant de puces Nvidia, le fabricant de vaccins COVID-19 Moderna et la société de commerce électronique eBay.

La perspective de nouvelles hausses de la Fed a fait grimper les rendements du Trésor et a généralement soutenu le dollar, qui a atteint un sommet de six semaines sur un panier de devises la semaine dernière.

L'euro est resté bloqué à 1,0676 $, après avoir touché un plus bas de six semaines à 1,0613 $ vendredi, tandis que le dollar était tout près d'un sommet de deux mois sur le yen à 134,34.

Les investisseurs attendent avec impatience le témoignage de vendredi du chef nouvellement nommé de la Banque du Japon, et sa réflexion sur l'avenir du contrôle de la courbe des taux (YCC) et de la politique super-easy.

Toute allusion à une fin prématurée du YCC pourrait entraîner une flambée des rendements à l'échelle mondiale et faire bondir le yen. Les analystes supposent donc que Kazuo Ueda veillera à ne pas effrayer les marchés.

La hausse des rendements et le raffermissement du dollar n'ont pas été favorables à l'or, qui luttait à 1 837 $ l'once et n'était pas loin d'un plancher de cinq semaines à 1 807 $. [GOL/]

Les prix du pétrole tentaient de se stabiliser après avoir perdu environ 4 % la semaine dernière en raison des signes d'une offre abondante et des inquiétudes concernant la demande future. [O/R]

Le Brent a légèrement augmenté de 14 cents à 83,14 $ le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 15 cents à 76,49 $.