Les actions asiatiques attirent des flux massifs de capitaux étrangers en raison de la faiblesse du dollar et de l'optimisme en matière de croissance.

Les données des bourses de Taiwan, d'Inde, des Philippines, du Vietnam, de Thaïlande, d'Indonésie et de Corée du Sud ont montré que les étrangers ont acheté pour 8,8 milliards de dollars d'actions régionales en janvier. Ils avaient vendu pour 57,2 milliards de dollars d'actions régionales l'année dernière.

Graphique : Flux mensuels d'investissements étrangers dans les actions asiatiques https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/znvnbknzrvl/Monthly%20foreign%20investment%20flows%20into%20Asian%20equities.jpg

De plus, la décision de la Chine de rouvrir ses frontières a alimenté l'espoir que l'activité des usines et les exportations de la région seraient plus puissantes cette année, favorisant ainsi leurs bénéfices.

Taïwan et la Corée du Sud ont enregistré leurs plus gros achats mensuels depuis au moins deux ans, avec des entrées nettes s'élevant à environ 6,6 milliards de dollars et 5 milliards de dollars, respectivement.

"Les attentes de la fin imminente du cycle de relèvement des taux de la Fed apportent un certain soutien aux secteurs de croissance sensibles aux taux", a déclaré Yeap Jun Rong, stratégiste de marché chez IG.

"Cela peut expliquer les fortes entrées de fonds à Taïwan et en Corée du Sud, qui sont plus exposés à la croissance."

Pendant ce temps, les marchés d'actions de la Thaïlande, du Vietnam et des Philippines ont également reçu 565 millions de dollars, 178 millions de dollars et 122 millions de dollars d'argent étranger, respectivement.

Les actions indiennes ont connu des sorties de fonds d'une valeur de 3,52 milliards de dollars en raison de valorisations plus élevées et des retombées de l'effondrement des actions d'Adani Group.

Le MSCI Asie-Pacifique a gagné 7,2 % cette année après avoir baissé d'environ 20 % en 2022. Le ratio cours/bénéfices à 12 mois de l'indice s'élevait à 13,24 fin janvier, toujours en dessous de la moyenne sur 10 ans de 13,44.

Aman Patel, stratège en investissement au Credit Suisse, a déclaré que le ralentissement de la croissance économique associé aux coûts élevés des intrants mettait en danger les revenus et les marges des entreprises régionales, ce qui pourrait déclencher la prochaine étape de baisse des actions générales.

Toutefois, il s'attend à des performances divergentes, car la réévaluation de la Chine après la politique de Zéro-Covid devrait se poursuivre, les valorisations étant encore proches de la moyenne à long terme.

"La libération de la demande intérieure a la capacité de tirer la croissance vers le haut malgré une demande extérieure toujours faible", a-t-il déclaré.