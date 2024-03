Les investisseurs étrangers ont investi des sommes considérables dans les actions asiatiques en février, dans le contexte d'un rebond des actions chinoises à la suite du lancement par Pékin de mesures de réforme et d'une montée en flèche des actions technologiques, tirées par l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Les données des bourses de Corée du Sud, de Taïwan, d'Indonésie, d'Inde, des Philippines, de Thaïlande et du Viêt Nam montrent que les étrangers ont acheté des actions régionales pour une valeur nette de 10,82 milliards de dollars le mois dernier, après avoir vendu des actions pour une valeur de près de 779 millions de dollars en janvier.

L'indice MSCI Asie-Pacifique a rebondi le mois dernier avec une hausse de 4 %, compensant la baisse de janvier, les traders s'étant concentrés sur les résultats positifs des entreprises asiatiques plutôt que sur les inquiétudes concernant le report de la baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine.

La majeure partie des flux entrants a été dirigée vers la Corée du Sud et Taiwan, reconnus comme les centres technologiques de la région, qui ont reçu respectivement 6,1 milliards de dollars et 3,7 milliards de dollars.

"L'engouement pour l'intelligence artificielle (IA) n'a guère montré de signes d'affaiblissement au mois de février, les investisseurs préférant toujours se pencher sur les actions du secteur des semi-conducteurs. Étant donné que la région est le centre des semi-conducteurs, cela peut expliquer les fortes entrées dans les actions de la Corée du Sud et de Taïwan", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

Les actions indonésiennes, indiennes, philippines et thaïlandaises ont attiré respectivement 647 millions de dollars, 186 millions de dollars, 129 millions de dollars et 93 millions de dollars.

Les actions vietnamiennes, cependant, ont connu une sortie marginale de 59 millions de dollars, contrastant avec les 48 millions de dollars d'achats nets du mois précédent.

Jason Lui, responsable de la stratégie actions et dérivés pour l'Asie-Pacifique chez BNP Paribas, a souligné l'impact potentiel des élections majeures dans la région et aux États-Unis sur les décisions d'investissement.

"La combinaison des tensions commerciales croissantes (Donald Trump envisage de nouvelles séries de droits de douane) et de la possibilité que la FED reste en suspens plus longtemps pourrait entraîner une allocation plus conservatrice dans les actions de l'Asie émergente", a-t-il déclaré.

"Dans le cas de l'Inde, les investisseurs étrangers se concentreront sur les résultats des élections, car les électeurs indiens devraient voter entre avril et mai."