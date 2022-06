Les actions asiatiques augmentent alors que les investisseurs marquent une pause après la chute des cours.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,85% dans les premiers échanges, s'éloignant du plus bas niveau de plus de cinq semaines atteint la veille.

La moyenne Nikkei, l'indice de référence du Japon, a ouvert en hausse de 1,16%, et les contrats à terme sur les actions e-mini du Nasdaq et du S&P500 ont chacun augmenté de près de 1,5%.

"Je pense que le vert que nous voyons ce matin n'est pas nécessairement fonction du fait que les gens reviennent vers les actifs à risque", a déclaré Kerry Craig, stratège du marché mondial chez JPMorgan Asset Management.

"C'est juste le comportement normal sur le très grand selloff pour obtenir un certain sursis et un espace de respiration qui passe parce que fondamentalement, rien n'a changé sur le front macro la semaine dernière."

Les blue chips chinoises ont augmenté de 0,5 %.

Les banques centrales du monde entier cherchent à augmenter les taux d'intérêt de manière agressive afin de freiner la hausse de l'inflation, un sentiment souligné mardi par le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, qui a indiqué dans un discours que d'autres hausses de taux seraient nécessaires.

"Alors que nous traçons notre chemin de retour vers une inflation de 2 à 3 %, les Australiens doivent se préparer à de nouvelles hausses des taux d'intérêt", a averti M. Lowe. "Le niveau des taux d'intérêt est encore très bas pour une économie avec un faible taux de chômage et qui connaît une forte inflation."

Malgré tout, l'indice australien S&P/ASX 200 a grimpé de 1,12 % dans les premiers échanges. Le dollar australien a augmenté de 0,3 % à la suite de la nouvelle avant de réduire ses gains.

L'euro a également gagné 0,25 % grâce à l'amélioration du sentiment de risque, après que les marchés boursiers européens aient enregistré des gains modestes lundi pour récupérer un peu des pertes considérables de la semaine dernière. Les marchés américains étaient fermés pour un jour férié.

Le Dollar Index, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à six grandes devises, a légèrement baissé à 104,29. Le yen japonais est resté sous pression à 135,07 yens par dollar, non loin d'un plus bas de 24 ans de 135,58 yens atteint en début de semaine dernière. [FRX/]

Sur les marchés obligataires, le rendement des obligations du Trésor américain de référence à 10 ans était de 3,2976 %, en légère hausse par rapport à la clôture de vendredi dernier.

Le pic de 3,495 % de la semaine dernière était le plus haut rendement à 10 ans depuis 2011, et est survenu le jour même où la Fed a augmenté les taux d'intérêt d'un énorme 75 points de base.

Les prix du pétrole ont grimpé, les traders se concentrant sur l'insuffisance de l'offre par rapport au ralentissement de la croissance économique mondiale. Le brut américain a augmenté de 2,12 % à 111,88 $ le baril et le Brent était à 115,56 $, en hausse de 1,25 % sur la journée.

Les États-Unis sont en pourparlers avec le Canada et d'autres alliés au niveau mondial pour restreindre davantage les revenus énergétiques de Moscou en imposant un plafonnement des prix du pétrole russe sans provoquer de retombées sur les pays à faible revenu, a déclaré lundi la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

L'or au comptant a ajouté 0,1% à 1 840,40 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain % à 1 835,60 $ l'once.

Le bitcoin était à 20 500 $, n'ayant pas réussi à franchir fortement le niveau psychologiquement significatif de 20 000 $ ces derniers jours.