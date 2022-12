Les actions asiatiques augmentent alors que les investisseurs trouvent un point d'appui à la fin de la brutale 2022

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,71% et devait terminer le mois de décembre sans changement. L'indice devrait terminer l'année en baisse de 19 % - sa pire performance depuis 2008.

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,22 %, tandis que l'indice australien S&P/ASX 200 a progressé de 0,34 %. Les actions chinoises ont augmenté de 0,63 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 1,5 %.

Les actions américaines ont clôturé en forte hausse pendant la nuit, soutenues par des données montrant une augmentation des demandes d'allocations chômage aux États-Unis, ce qui suggère que les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale réduisent les pressions inflationnistes.

Les investisseurs craignent que les efforts des banques centrales pour maîtriser l'inflation n'entraînent un ralentissement de l'économie, tandis que l'incertitude quant à la rapidité de la reprise de l'économie chinoise à la suite de la suppression des contrôles COVID a maintenu les marchés dans l'expectative.

"Éviter un ralentissement est un défi de taille", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie et de la stratégie à la Mizuho Bank, notant que les chances sont grandes que les économies sortent indemnes du resserrement de la politique mondiale.

En 2023, l'inflation doit encore être vaincue, et les investisseurs se méfieront également des tensions géopolitiques découlant de la guerre de la Russie en Ukraine et des tensions diplomatiques au sujet de Taïwan, selon les analystes.

Le système de santé chinois est mis à rude épreuve en raison de la montée en flèche des cas depuis que le pays a commencé à démanteler sa politique "zéro COVID" au début du mois, plusieurs pays imposant ou envisageant d'imposer des restrictions aux voyageurs en provenance de Chine.

La deuxième plus grande économie du monde devrait subir un ralentissement de la production des usines et de la consommation à court terme, les travailleurs et les acheteurs tombant malades.

Sur le marché des devises, le dollar américain était en passe de réaliser sa meilleure performance annuelle en sept ans. Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à six grandes devises, était en baisse de 0,048 % vendredi, mais à l'aube des dernières heures de négociation du 2022, il avait gagné près de 9 % sur l'année.

La livre sterling était promise à sa pire performance face au dollar depuis 2016, lorsque le Royaume-Uni a voté pour quitter l'Union européenne.

La livre s'échangeait dernièrement à 1,2057 dollar, en hausse de 0,04 % sur la journée, mais elle s'était dépréciée d'environ 11 % sur l'année.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,36% par rapport au billet vert à 132,53 par dollar vendredi. L'euro a baissé de 0,01% à 1,066 $.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,5 % à 78,79 $ le baril et le Brent était à 83,81 $, en hausse de 0,42 % sur la journée.

Bien que loin des sommets atteints plus tôt dans l'année, le Brent devrait clôturer l'année 2022 avec un gain de 5,76 % après avoir augmenté de 50,2 % en 2021, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) devrait connaître une hausse de 4,5 % en 2022 après un gain de 55 % l'année dernière. [O/R]