Les actions asiatiques ont légèrement augmenté mardi avant le rapport influent sur l'inflation américaine, tandis que les actions japonaises ont chuté et le yen s'est raffermi en raison des attentes croissantes selon lesquelles la Banque du Japon pourrait être prête à sortir de la politique monétaire ultra-accommodante dès la semaine prochaine.

L'or s'est maintenu juste en dessous de son record atteint la semaine dernière et le dollar est resté globalement stable, les traders attendant le rapport sur l'indice des prix à la consommation américain plus tard dans la journée pour évaluer quand la Réserve fédérale commencera probablement son cycle de réduction des taux d'intérêt.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,20 %, juste à côté du plus haut de sept mois qu'il a atteint vendredi. Les actions chinoises ont augmenté, l'indice Hang Seng de Hong Kong progressant de 0,75 % grâce aux valeurs technologiques, tandis que l'indice CSI300 a progressé de 0,13 %.

Le Nikkei japonais a prolongé son déclin et était en baisse de 0,84%, la BOJ s'étant abstenue d'acheter des fonds négociés en bourse japonais lundi, même si les actions locales ont fortement chuté, ce qui a renforcé les spéculations sur le fait qu'un changement de politique monétaire ultra souple est à portée de main.

Un nombre croissant de décideurs politiques de la BOJ sont favorables à l'idée de mettre fin aux taux d'intérêt négatifs ce mois-ci, car ils s'attendent à de fortes augmentations de salaires lors des négociations salariales annuelles de cette année, ont déclaré à Reuters la semaine dernière quatre sources au fait de la réflexion de la banque centrale. La BOJ doit se réunir la semaine prochaine.

L'évolution des attentes a permis au yen de se renforcer au cours de la semaine dernière, la monnaie asiatique s'établissant à 147,26 pour un dollar.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré mardi que l'économie se redressait modérément, mais qu'il y avait des faiblesses dans les données récentes, ce qui a mis le yen sous pression ce jour-là.

Les contrats à terme impliquent désormais une probabilité de 50 % que la BOJ ramène ses taux à zéro lors de sa réunion des 18 et 19 mars, bien que certains pensent encore qu'elle pourrait attendre jusqu'à sa réunion du 26 avril.

"La question pour les investisseurs est de savoir si la BOJ s'arrêtera pour mettre fin aux taux négatifs, ou si elle commencera un cycle de resserrement. Nous pensons que c'est la première hypothèse", a déclaré Frank Benzimra, responsable de la stratégie actions pour l'Asie chez SocGen, lors du Reuters Global Markets Forum.

SURVEILLANCE DE L'INFLATION

L'attention des investisseurs se porte sur les données de l'inflation américaine attendues plus tard dans la journée de mardi, avec des prévisions d'augmentation mensuelle de 0,4 % et de 3,1 % sur une base annuelle. L'inflation de base devrait augmenter de 0,3 %, ce qui ramènerait le rythme annuel à 3,7 %.

Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement à la banque OCBC à Singapour, a déclaré que si les données sont plus élevées que prévu, cela pourrait inquiéter les investisseurs, mais que ces inquiétudes pourraient être de courte durée.

"Les marchés ont compris que l'évolution de l'inflation sera inégale et que des données plus élevées que prévu pendant un ou deux mois ne modifieront pas les perspectives à moyen terme de l'inflation, qui suit une tendance générale à la baisse.

M. Menon s'attend à ce que la Fed commence à réduire ses taux en juin 2024 et à ce qu'elle les réduise à nouveau en septembre et en décembre.

Les marchés sont pratiquement certains que la banque centrale américaine ne réduira pas ses taux lors de sa réunion de la semaine prochaine, mais ils ont évalué à plus de 70 % les chances d'une réduction des taux en juin, selon l'outil FedWatch du CME.

Dans le dernier sondage Reuters, une plus forte majorité d'économistes s'attend également à ce que la Fed commence à réduire ses taux en juin. L'enquête a montré que les personnes interrogées considéraient que si les décideurs politiques de la Fed modifiaient leurs projections de taux lors de la réunion de mars, le point de vue médian indiquerait moins de réductions cette année, et non plus.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est resté stable à 4,100 %, tandis que l'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a peu varié à 102,79, après avoir atteint la semaine dernière son plus bas niveau en deux mois, à 102,33.

L'or au comptant était à 2 182,31 dollars l'once, juste en dessous du record de 2 194,99 dollars atteint la semaine dernière.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,28% à 78,15 dollars le baril et le Brent était à 82,48 dollars, en hausse de 0,33% sur la journée.