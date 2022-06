Les actions asiatiques augmentent avec les futures de Wall St, l'humeur est fragile

L'euro s'est légèrement adouci après que le président français Emmanuel Macron a perdu le contrôle de l'Assemblée nationale lors des élections législatives de dimanche, un revers majeur qui pourrait plonger le pays dans la paralysie politique.

Les futures du Nasdaq ont fait les premiers pas avec une hausse de 1,0%, tandis que les futures du S&P 500 ont rebondi de 0,6%. Récemment, les deux ont eu l'habitude de gagner en Asie pour ensuite rechuter à l'ouverture de Londres et de New York.

Le S&P 500 a chuté de près de 6 % la semaine dernière pour se négocier 24 % en dessous de son sommet de janvier. Les analystes de BofA ont noté qu'il s'agissait du 20e marché baissier des 140 dernières années et que la baisse moyenne du sommet au creux était de 37,3 %.

Les investisseurs espèrent qu'il n'égalera pas la durée moyenne de 289 jours, étant donné qu'il ne se terminera pas avant octobre 2022.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a légèrement augmenté de 0,1 % dans des échanges étroits. Le Nikkei de Tokyo a gagné 0,6 %, après avoir été soutenu récemment par une forte baisse du yen qui a dopé les exportateurs.

La nouvelle selon laquelle le président Joe Biden envisage de supprimer certains tarifs douaniers sur la Chine et une éventuelle pause sur la taxe fédérale sur l'essence pour lutter contre l'inflation ont contribué à améliorer le sentiment.

Pourtant, les marchés craignent que les principales banques centrales ne soient obligées de resserrer leurs politiques de manière si agressive pour contenir l'inflation galopante qu'elles feront basculer le monde dans la récession.

"La volatilité des marchés est restée élevée, l'indice VIX ayant connu sa plus forte clôture hebdomadaire depuis fin avril, un thème qui va au-delà des actions avec un pic de la volatilité des devises et des taux ainsi que des écarts de crédit plus importants", a déclaré Rodrigo Catril, stratège chez NAB.

"À ce stade, il est difficile d'envisager un retournement de situation tant que nous n'aurons pas la preuve d'une atténuation matérielle des pressions inflationnistes."

Un soulagement semble peu probable cette semaine avec les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni qui devraient montrer une autre lecture alarmante qui pourrait pousser la Banque d'Angleterre à accélérer le rythme de ses hausses.

Toute une série de banquiers centraux sont également inscrits au calendrier des interventions cette semaine, avec en tête un témoignage probablement faucon du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant la Chambre des représentants mercredi et jeudi.

La semaine dernière, la Fed a promis que son engagement à contenir l'inflation était "inconditionnel", tandis que le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré samedi qu'il soutiendrait une autre hausse de 75 points de base en juillet.

Cette promesse belliciste maintient le dollar à 104,680 et près du sommet de 105,790 atteint la semaine dernière.

L'euro était un peu plus bas après l'élection française à 1,0488 $, toujours inconfortablement proche du creux de la semaine dernière à 1,0357 $.

Le yen est resté sous une large pression, la Banque du Japon s'en tenant obstinément à sa politique de facilité, alors que tous les autres pays développés ont pris des mesures de resserrement. Le dollar était ferme à 135,36 yens après avoir atteint son plus haut niveau depuis 1998 la semaine dernière.

La force du dollar a maintenu l'or dans une configuration latérale serrée depuis environ un mois et il est resté bloqué à 1 838 $ l'once. [GOL/]

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté tôt lundi après une forte baisse à la fin de la semaine dernière, en raison des inquiétudes concernant les prix élevés de l'énergie qui ajoutent aux risques d'une récession mondiale qui finirait par freiner la demande. [O/R]

Le Brent s'est raffermi de 69 cents à 113,81 $, tandis que le brut américain a ajouté 80 cents à 110,36 $ le baril.