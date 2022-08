Les actions asiatiques augmentent grâce à des données optimistes, les faucons de la Fed soutiennent le dollar.

Le dollar s'est maintenu près de son plus haut niveau cette semaine après que les responsables de la Réserve fédérale aient continué à souligner que le resserrement de la politique est loin d'être terminé. Cependant, les rendements du Trésor sont restés en retrait par rapport aux sommets atteints en deux semaines, les investisseurs restant à l'écart avant les données sur l'emploi de cette semaine qui guideront la trajectoire des taux d'intérêt.

Les prix du pétrole brut se sont stabilisés après avoir glissé à un plus bas de près de six mois au cours de la nuit, les données américaines ayant montré une augmentation inattendue des stocks.

Le Nikkei japonais a progressé de 0,58 %, tandis que les valeurs vedettes chinoises ont augmenté de 0,55 % et que le Hang Seng de Hong Kong a bondi de 1,24 %, avec un indice des valeurs technologiques en hausse de 2,29 %.

L'indice le plus large des actions Asie-Pacifique du MSCI a gagné 0,65%.

Les contrats à terme sur l'indice américain S&P 500 sont restés à peu près stables, après que l'indice sous-jacent ait bondi de 1,56 % pendant la nuit et que le Nasdaq, très axé sur la technologie, ait grimpé de 2,73 % pour atteindre un sommet de trois mois.

Les résultats financiers solides de PayPal ont remonté l'ambiance, tandis que les données ont montré que les nouvelles commandes de produits manufacturés américains ont augmenté de manière solide.

Pendant ce temps, de plus en plus de responsables de la Fed ont rejoint le chœur en affirmant qu'un resserrement supplémentaire est nécessaire pour contenir l'inflation.

Toutefois, l'un d'entre eux - Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco - a déclaré dans une interview accordée à Reuters qu'une hausse d'un demi-point pourrait être ce qu'il faut lors de la prochaine réunion en septembre, plutôt qu'une autre hausse de 75 points de base.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré la semaine dernière que la banque centrale pourrait envisager une autre hausse de taux "exceptionnellement importante" lors de sa réunion des 20 et 21 septembre.

"L'opinion selon laquelle la Fed s'éloigne du resserrement des taux d'intérêt a été martelée au cours des dernières 48 heures par presque tout le monde, disant que nous allons encore resserrer les taux de manière assez agressive", a déclaré Rob Carnell, responsable de la recherche pour l'Asie-Pacifique chez ING à Singapour.

"Ce message ne s'est pas propagé jusqu'au marché des actions, qui regarde ce qui a été une série de bénéfices raisonnablement solides et des données économiques assez décentes et se dit que c'est génial, au lieu de faire ce qu'il devrait faire et de dire que c'est assez inquiétant."

Les traders évaluent maintenant à 58,5 % la probabilité d'une augmentation de 50 points de base contre 41,5 % pour une augmentation plus importante, ce qui entraînerait le resserrement le plus agressif en plus d'une génération.

Les rendements de référence du Trésor américain à long terme se sont maintenus autour de 2,71 % dans les échanges à Tokyo jeudi. Ils ont augmenté pendant la nuit pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 22 juillet à 2,851%, mais ont ensuite été repoussés pour finir en baisse suite aux commentaires de Daly.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport aux six principales contreparties, a reculé de 0,11 % à 106,36 jeudi après avoir atteint 106,82 lors de la séance précédente, pour la première fois en une semaine.

Contre la monnaie japonaise, qui est extrêmement sensible aux rendements américains, le dollar a reculé de 0,24 % à 133,51 yens, après avoir atteint 134,55 pendant la nuit.

La majorité des analystes interrogés par Reuters estiment que le dollar n'a pas encore atteint son sommet.

Le pétrole brut a augmenté dans les premiers échanges asiatiques, rebondissant sur les plus bas niveaux de plusieurs mois de la veille après des données qui ont signalé une faible demande de carburant aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 53 cents à 97,31 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 55 cents à 91,21 $. Les deux indices de référence ont atteint mercredi leurs plus faibles niveaux de clôture depuis février, à 96,50 $ et 90,66 $, respectivement.