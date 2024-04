Les actions asiatiques ont augmenté mercredi, suivant Wall Street, grâce à une hausse des actions du fabricant de véhicules électriques Tesla après les heures de bureau, suite à sa promesse de nouveaux modèles, et aux bénéfices optimistes de certaines entreprises américaines, ce qui a renforcé le sentiment de risque.

Le yen est resté proche de ses plus bas niveaux depuis 34 ans, les traders restant sur leurs gardes quant à une éventuelle intervention de Tokyo.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a gagné 1,55 %, après avoir grimpé de 1 % mardi, les actions ayant rebondi après la chute brutale de la semaine dernière. Le Nikkei japonais a fait un bond de 2 %.

Les actions chinoises ont été mixtes, l'indice des valeurs vedettes restant stable, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 1,6 %.

Tesla a donné le coup d'envoi de la saison des bénéfices pour les grandes entreprises technologiques américaines, en annonçant le lancement de nouveaux modèles de véhicules électriques, ce qui a fait grimper ses actions de 12 % au cours d'une longue période d'échanges.

Les actions américaines ont clôturé en hausse mardi, des entreprises telles que le constructeur automobile General Motors ayant annoncé de solides bénéfices. Les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 ont augmenté de 0,27 %.

La semaine riche en bénéfices comprend les résultats des géants de la technologie Meta Platforms, Alphabet et Microsoft, et donnera probablement le ton à court terme.

"Les attentes sont également fixées pour les prochains résultats des grandes entreprises technologiques américaines comme Meta, ce qui pourrait maintenir une atmosphère positive dans le secteur technologique avant ces publications", a déclaré Anderson Alves, trader chez ActivTrades.

Au-delà des résultats des entreprises, les traders se concentrent sur les chiffres du produit intérieur brut américain et les données sur les dépenses de consommation personnelle de mars - l'indicateur d'inflation préféré de la Fed - qui doivent être publiés plus tard cette semaine afin d'évaluer l'évolution des taux américains.

Les marchés prévoient désormais que la Réserve fédérale procédera à sa première baisse de taux en septembre, avec des attentes de 43 points de base de baisse cette année. Au début de l'année, les opérateurs tablaient sur un assouplissement de 150 points de base pour l'ensemble de l'année.

Ce changement radical a fait grimper les rendements des bons du Trésor et a fait grimper le dollar ces dernières semaines, mais mercredi, ils ont été modérés à la suite des données qui ont montré que l'activité commerciale américaine s'est ralentie en avril pour atteindre son plus bas niveau en quatre mois en raison d'une demande plus faible, alors que les taux d'inflation ont légèrement diminué même si les prix des intrants ont augmenté de manière importante.

"Les chiffres étonnamment mous de l'indice PMI suggèrent que l'économie américaine perdra un peu de son élan au deuxième trimestre", a déclaré Tony Sycamore, stratège de marché chez IG.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était de 4,613 % mercredi, après avoir chuté à 4,568 % mardi à la suite des données économiques.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a baissé de 0,066% à 105,60 après une chute de 0,424% mardi.

LE YEN DANS LA ZONE D'INTERVENTION

Le yen japonais s'est maintenu à 154,79 pour un dollar, non loin du plus bas de 34 ans de 154,88 qu'il a touché mardi, avant la réunion de politique générale de deux jours de la Banque du Japon qui se termine vendredi.

La paire dollar/yen, qui est extrêmement sensible aux rendements américains, s'est échangée dans une fourchette extrêmement étroite, les traders craignant qu'une poussée au-dessus de 155 ne soulève le risque d'une intervention des autorités japonaises pour vendre du dollar.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a émis mardi l'avertissement le plus ferme à ce jour sur les risques d'intervention, déclarant que la réunion de la semaine dernière avec ses homologues américains et sud-coréens avait préparé le terrain pour que Tokyo agisse contre les mouvements excessifs du yen.

Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont convenu de se consulter étroitement sur les marchés des changes lors de leur premier dialogue financier trilatéral la semaine dernière, reconnaissant les préoccupations de Tokyo et de Séoul concernant les récentes baisses importantes de leurs monnaies.

Le Japon est intervenu pour la dernière fois sur le marché des changes en 2022, d'abord en septembre puis en octobre, pour soutenir le yen.

M. Sycamore d'IG a déclaré que si l'inflation de base américaine PCE est plus élevée que prévu, "le marché profitera rapidement de la toile de fond favorable aux rendements et poussera la paire vers 156,00".

Le pétrole brut américain a baissé de 0,1% à 83,28 dollars le baril et le Brent était à 88,31 dollars, en baisse de 0,12% sur la journée. Les prix du pétrole ont augmenté mardi, l'attention des investisseurs s'étant détournée des tensions au Moyen-Orient.

L'or au comptant a baissé de 0,2% à 2 317,39 dollars l'once.