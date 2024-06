Les actions asiatiques ont progressé mercredi, tandis que le dollar est resté stable, le ralentissement du marché du travail américain ayant renforcé les paris sur une baisse des taux d'intérêt en septembre de la part de la Réserve fédérale, avant la publication d'un rapport crucial sur les salaires cette semaine.

Les inquiétudes des investisseurs concernant le ralentissement de l'économie américaine ont toutefois maintenu l'appétit pour le risque, tandis que l'attention en Asie se porte sur l'évolution des marchés indiens après la chute des actions et la baisse de la roupie mardi suite aux résultats des élections qui ont montré une marge de victoire plus faible que prévu pour le Premier ministre Narendra Modi.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,24 %, tandis que le Nikkei a chuté de 1 %, le yen japonais flirtant avec ses plus hauts niveaux depuis deux semaines.

Les actions chinoises ont été mixtes, l'indice CSI300 ayant peu changé en début de séance, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1 %.

L'activité des services en Chine s'est accélérée en mai au rythme le plus rapide depuis 10 mois, tandis que les effectifs ont augmenté pour la première fois depuis janvier, selon une enquête du secteur privé, ce qui laisse présager une reprise soutenue au deuxième trimestre.

Les données de la nuit ont montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis ont chuté plus que prévu en avril pour atteindre le niveau le plus bas depuis plus de trois ans, un signe que les conditions du marché du travail s'assouplissent.

Les données ont encouragé les paris sur des réductions de taux cette année, les marchés évaluant un assouplissement de 45 points de base. Les opérateurs évaluent également à 65 % la probabilité d'une réduction des taux en septembre, contre 46 % une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME.

"Bien que ces données (sur les ouvertures de postes) ne devraient pas avoir d'incidence sur les chiffres de l'emploi de vendredi, elles semblent confirmer que le marché du travail américain est en train de s'assouplir", ont déclaré les économistes d'ING.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans étaient à 4,3376% dans les heures asiatiques, après avoir atteint un plus bas de presque trois semaines de 4,314 mardi après les données sur l'emploi.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était stable à 104,14 dans les premiers échanges, après avoir touché un plus bas de près de deux mois à 103,99 mardi.

La force incessante du dollar dans un passé récent fera place à une légère faiblesse au cours des 12 prochains mois, selon les stratèges de change interrogés par Reuters, qui s'accordent généralement à dire que le dollar est surévalué.

"Si l'inflation reste élevée, cela n'entraînera peut-être pas une hausse des taux, mais cela obligera le marché à réévaluer l'ampleur de l'assouplissement qu'une Fed patiente peut apporter en 2024, alors que le temps presse", a déclaré Daragh Maher, responsable de la stratégie de change pour les États-Unis chez HSBC.

"Toutefois, au-delà des données sur l'inflation, les mauvaises nouvelles concernant la croissance resteront probablement des mauvaises nouvelles pour le dollar, à moins que les inquiétudes concernant la récession ne s'intensifient.

La faiblesse du dollar a permis au yen de se renforcer et d'atteindre son plus haut niveau en deux semaines, à 154,55 pour un dollar, mardi. Il était à 155,48 mercredi matin.

Pendant ce temps, les contrats à terme indiquent une ouverture modérée pour l'indice indien Nifty 50 après avoir chuté de près de 6% mardi, leur pire session en quatre ans, avec des investisseurs étrangers vendant environ 1,5 milliards de dollars d'actions.

Le parti au pouvoir de Modi, le Bharatiya Janata Party, a perdu sa propre majorité au parlement pour la première fois en dix ans et dépend de ses alliés régionaux pour franchir la moitié du chemin nécessaire à la gestion de la plus grande démocratie du monde.

Cette situation a alimenté une certaine incertitude quant aux politiques économiques, notamment en ce qui concerne la promotion d'une croissance fondée sur l'investissement, qui a été la pierre angulaire du gouvernement de Modi.

Huzaifa Husain, responsable des actions indiennes chez PineBridge Investments, a déclaré que le résultat moins définitif que prévu pourrait avoir un impact sur le sentiment du marché à court terme, en particulier en ce qui concerne les actions plus faibles.

"Néanmoins, pour l'avenir, nous pensons que l'économie indienne devrait poursuivre sa trajectoire de croissance robuste."

En ce qui concerne les matières premières, les prix du pétrole ont légèrement augmenté leurs pertes par rapport à la session précédente dans les premiers échanges asiatiques sur les inquiétudes croissantes concernant la demande après qu'un rapport de l'industrie ait montré une augmentation des stocks de pétrole brut et de carburant aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 0,1% à 77,47 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont baissé de 0,12 à 73,16 dollars le baril.

Le prix de l'or a augmenté de 0,09 % à 2 330 dollars l'once.