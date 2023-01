Les actions asiatiques augmentent, le dollar oscille alors que l'attention se porte sur les minutes de la Fed.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,91%, s'apprêtant à enregistrer une troisième journée consécutive de gains pour l'année. L'indice a chuté de 20 % en 2022. Le Nikkei japonais a perdu 1,12 % dans les premiers échanges, tandis que l'indice australien S&P/ASX 200 a progressé de 1,28 %.

Au cours de la nuit, les principaux indices de Wall street ont clôturé en baisse, les plus grands freins étant Tesla et Apple, alors que les actions américaines connaissent un lent début d'année après leurs plus fortes pertes annuelles depuis 2008 en 2022. [.N]

Les actions chinoises ont ouvert à plat, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a ouvert en hausse d'environ 1 %. Les investisseurs ont placé leurs espoirs dans une reprise rapide de l'ère post-COVID en Chine, après que le pays ait commencé à démanteler des restrictions strictes.

"Le marché a fait un début d'année plutôt hésitant ... (et) est toujours aux prises avec la notion de ce que nous allons voir de la Fed cette année", a déclaré Rob Carnell, responsable de la recherche Asie-Pacifique d'ING.

"Il y a deux camps qui se disputent la domination en termes d'opinion. Certains jours, le camp "plus haut pour plus longtemps" l'emporte, d'autres jours, le camp "plus haut puis plus bas" l'emporte", a déclaré M. Carnell.

Le procès-verbal de la réunion de décembre de la Fed, au cours de laquelle elle a averti que les taux pourraient devoir rester plus élevés pendant plus longtemps, doit être publié plus tard mercredi.

Les investisseurs analyseront le procès-verbal pour déterminer si un nouveau resserrement de la politique est probable.

Les marchés prévoient des réductions de taux pour la fin 2023, les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquant une fourchette de 4,25 % à 4,5 % d'ici décembre.

Les investisseurs obtiendront une meilleure image du marché du travail américain cette semaine, avec plusieurs données prévues dans la semaine, dont le point culminant sera le rapport sur l'emploi vendredi. Un affaiblissement du marché de l'emploi est considéré comme l'une des pièces maîtresses nécessaires pour convaincre la Fed de commencer à ralentir sa trajectoire de resserrement monétaire.

"Il est trop tôt pour commencer à parier sur un pivot de la Fed cette année et cela devrait rendre cet environnement difficile pour les actions", a déclaré Edward Moya, analyste de marché senior chez Oanda à New York.

Sur le marché des devises, l'euro était en hausse de 0,14 % à 1,0561 $ au début des heures asiatiques, non loin de son plus bas niveau en trois semaines de 1,0519 $ touché dans la nuit. Un ralentissement surprise de l'inflation allemande a fait grimper les bunds et fait glisser la monnaie commune.

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert contre six autres devises, a baissé de 0,162% après avoir augmenté de 1% pendant la nuit. La livre sterling se négociait dernièrement à 1,1983 $, en hausse de 0,14 % sur la journée. La livre a baissé de 0,7 % pendant la nuit.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 5,7 points de base à 3,735 %, tandis que le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a baissé de 4,5 points de base à 3,846 %.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des attentes en matière de taux d'intérêt, était en baisse de 3,7 points de base à 4,368 %.

Les prix du pétrole se sont stabilisés mercredi après avoir plongé de 4,1 % mardi, soit la plus forte baisse quotidienne en plus de trois mois, plombés par la faiblesse des données sur la demande en Chine, des perspectives économiques moroses et un dollar américain plus fort.

Le pétrole brut américain était en baisse de 0,08 % à 76,87 $ le baril et le Brent était à 82,13 $, en hausse de 0,04 % sur la journée. [O/R]