Les actions asiatiques augmentent, le dollar vacille après les commentaires "dovish" de Powell.

Les investisseurs suivront également le discours sur l'état de l'Union du président américain Joe Biden, dans lequel il déclarera que la démocratie américaine est meurtrie mais "intacte et inébranlable" et citera les progrès réalisés dans une économie post-pandémique après l'adoption de projets de loi massifs sur les infrastructures et l'inflation en 2022.

Dans un discours très attendu plus tôt dans la journée de mardi, M. Powell de la Fed a réaffirmé que la désinflation a commencé, mais a prévenu que le rapport sur l'emploi époustouflant de vendredi montrait pourquoi la bataille contre l'inflation "prendra pas mal de temps."

Ces chiffres sur l'emploi ont révélé un ajout surprenant de 517 000 nouveaux postes en janvier, alimentant les craintes que le marché du travail tendu puisse obliger la Fed à rester belliciste.

"Il n'a pas fallu grand-chose aux marchés pour retrouver leur mojo après le choc de la masse salariale de vendredi dernier, juste un discours du président de la Fed, M. Powell, au cours duquel il n'a pas été matériellement plus faucon qu'après la récente décision du FOMC", a déclaré Rob Carnell, responsable régional de la recherche d'ING pour l'Asie-Pacifique.

La semaine dernière, la Fed a augmenté les taux d'intérêt de 25 points de base et a déclaré qu'elle avait pris un tournant décisif dans la lutte contre l'inflation élevée, mais a prévu que des "augmentations continues" des coûts d'emprunt seraient nécessaires.

Les commentaires de M. Powell mardi, selon lesquels l'économie aurait besoin de plus de hausses de taux d'intérêt pour maintenir l'inflation sur une trajectoire descendante constante, n'étaient pas vraiment une déviation de ce qui avait déjà été dit, a noté M. Carnell. "Et les marchés boursiers y ont vu une excuse pour se reprendre".

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 0,51 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,69 %. L'indice australien S&P/ASX 200 a augmenté de 0,31 %.

Les actions de la Chine devaient ouvrir en hausse de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong était en hausse de 0,22 %.

Les actions asiatiques ont suivi Wall street, qui a terminé en hausse dans des échanges agités, les investisseurs digérant le discours de Powell. [.N]

Dans son discours sur l'état de l'Union, M. Biden devrait critiquer les entreprises qui profitent de la pandémie et présenter une liste de propositions économiques, a déclaré la Maison Blanche, bien que de nombreuses propositions aient peu de chances d'être adoptées par le Congrès. Elles comprennent un impôt minimum pour les milliardaires, et un quadruplement de la taxe sur les rachats d'actions des entreprises.

Sur le marché des devises, le dollar s'est un peu replié après le discours. Le Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à ses six principaux rivaux, était à 103,30, après avoir baissé jusqu'à 102,99 au cours de la session précédente.

Le yen japonais est resté stable à 131,08 par dollar, après une hausse de 1,2 % au cours de la séance précédente.

Le kiwi était en hausse de 0,02 % à 0,63265 $, tandis que l'Aussie a gagné 0,11 % à 0,69675 $, après avoir bondi de plus de 1 % mardi.

Les prix du pétrole ont augmenté tôt mercredi, prolongeant les gains des deux jours précédents, les contrats à terme sur le Brent augmentant de 11 cents, soit 0,1%, à 83,80 $ le baril, s'ajoutant à un gain de 3,3% lors de la session précédente.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont progressé de 13 cents, soit 0,2 %, pour atteindre 77,27 $ le baril, après un bond de 4,1 % lors de la séance précédente. [O/R]