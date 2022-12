Les actions asiatiques augmentent sur fond d'optimisme avant les décisions sur les taux des banques centrales

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,17% tandis que le Nikkei du Japon et l'indice KOSPI de Séoul ont augmenté respectivement de 0,32% et 0,01%. Les actions australiennes ont augmenté de 0,34%.

Les traders se concentreront sur les données relatives à l'inflation américaine qui seront publiées mardi à 13h30 GMT. L'IPC de base devrait ralentir de 6,3 % à 6,1 % et l'inflation globale devrait baisser à 7,3 %. La secrétaire au Trésor Janet Yellen a émis une note prudente dimanche en déclarant qu'elle s'attendait à un ralentissement substantiel de l'inflation en 2023, mais que l'économie américaine restait sujette à des chocs.

Plus tard cette semaine, la Fed, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre devraient toutes relever leurs taux de 50 points de base (pb), plutôt que les hausses agressives de 75 pb qu'elles ont approuvées plus tôt dans l'année.

"Étant donné la proximité (des données de l'IPC américain) avec le FOMC, elles ont clairement la capacité de changer le ton du message ... mais il est très peu probable qu'elles modifient la hausse de 50 points de base ", a déclaré la Deutsche Bank dans une note de recherche.

Les actions chinoises étaient attendues à plat mardi, alors qu'une hausse rapide de COVID-19 dans la plus grande économie du monde suscite des inquiétudes quant aux infections qui pourraient perturber la consommation et la fabrication.

Le dollar est resté ferme, augmentant de 0,8 % par rapport au yen pendant la nuit et restant stable à 137,62 yens au début des échanges en Asie mardi. Il a également maintenu ses gains par rapport au dollar australien à 0,6756 $.

Les prix du pétrole étaient plus élevés après avoir bondi lundi en raison des craintes liées à l'offre, les contrats à terme sur le pétrole Brent ayant augmenté de 0,28 % à 78,21 $ le baril et le pétrole brut West Texas Intermediate américain de 0,51 % à 73,54 $ le baril.

L'or au comptant est resté stable à 1 781,66 $ l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1 % à 1 793,40 $.