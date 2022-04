Les actions asiatiques baissent en raison de la politique hawkish de la Fed, mais le dollar reste fort.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,53 % et le Nikkei japonais de 1,9 %.

"Toute l'orientation politique et stratégique des États-Unis a changé, et les marchés commencent à le comprendre", a déclaré Redmond Wong, stratégiste de marché chez Saxo Markets Hong Kong.

"L'attention s'est vraiment portée sur le resserrement quantitatif après tous ces intervenants de la Fed et les minutes d'hier, et l'objectif est de resserrer les conditions financières et de déprimer la demande globale. Je pense que la Fed est prête à accepter une certaine mollesse et veut refroidir le marché du travail, contrairement au passé où elle voulait le protéger."

Le procès-verbal de la réunion de la Fed des 15 et 16 mars, publié mercredi, a montré que les décideurs s'inquiétaient de plus en plus de la propagation de l'inflation dans l'économie.

Lael Brainard, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, a déclaré mardi qu'elle s'attendait à des réductions rapides du bilan de la banque centrale.

Elle a déclaré qu'à long terme, des taux d'intérêt réels positifs seraient bons pour l'économie mondiale, mais qu'à moyen terme, il y aurait une réévaluation des actifs.

Au cours de la nuit, les trois principaux indices de référence américains ont chuté, le Nasdaq Composite étant le plus touché avec une perte de 2,22 %. Dans les échanges en Asie, les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,26% et ceux du Nasdaq de 0,22%. [.N]

Les investisseurs avaient également à l'esprit la situation en Chine, qui est aux prises avec une nouvelle épidémie de COVID-19.

Shanghai, qui fait actuellement l'objet d'un verrouillage de toute la ville, a signalé près de 20 000 nouveaux cas le 6 avril - la grande majorité étant asymptomatique - a déclaré le gouvernement local jeudi.

Les blue chips chinoises ont perdu 0,4 %, bien que l'indice de référence de Hong Kong soit resté stable, soutenu par les promoteurs immobiliers du continent après que les gouvernements locaux aient assoupli les restrictions sur le secteur immobilier.

Les obligations du Trésor américain ont été fortement vendues avant la publication des minutes de la Fed avant de se stabiliser.

Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a peu changé jeudi en début de journée en Asie, à 2,590 %, tandis que le rendement des obligations à 2 ans a légèrement baissé, à 2,4511 %, laissant cette partie très surveillée de la courbe des taux légèrement plus raide après avoir commencé la semaine à l'envers. [US/]

Sur le marché des devises, la perspective d'un resserrement quantitatif aux États-Unis a maintenu le dollar près de son plus haut niveau depuis deux ans contre un panier de devises.

Le Dollar Index a également été soutenu par le recul des devises liées aux matières premières par rapport aux récents sommets en raison d'une baisse des prix du pétrole. L'euro est également tombé à un plus bas d'un mois, lesté par ce que les analystes d'ING ont appelé une "double menace" provenant de l'impact économique des nouvelles sanctions contre la Russie et de l'incertitude quant au résultat des élections françaises. [FRX/]

Les prix du pétrole ont toutefois augmenté jeudi, après être tombés à un plus bas de trois semaines la veille, après que de grandes nations consommatrices ont déclaré qu'elles allaient libérer du pétrole de leurs réserves pour contrer le resserrement de l'offre.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 1,5 % à 102,55 $ le baril, tandis que le pétrole brut américain a augmenté de 1,3 % à 97,35 $ le baril. [O/R]