Les actions asiatiques baissent en raison des inquiétudes persistantes concernant la hausse des taux de la Fed

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a baissé de 0,10%, et l'AXJO d'Australie a baissé de 0,62%.

L'indice Nikkei du Japon a été la principale exception, bondissant de 2,37 % pour atteindre son plus haut niveau depuis janvier, alors que les marchés ont rouvert après un jour férié. Le yen a chuté de 1,24 % et s'échangeait à 133,39 pour un dollar.

Le léger relâchement des chiffres de l'inflation cette semaine a fait grimper les actions mondiales et plafonné la hausse du dollar, jusqu'à ce qu'une série d'intervenants de la Fed mette un terme aux attentes de la banque centrale concernant la poursuite du resserrement de sa politique. L'indice boursier chinois de premier ordre a enregistré jeudi son plus grand saut en plus de 3 mois.

"La Fed va faire ce qu'elle a dit, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour lutter contre l'inflation, et on assiste donc à un certain repositionnement des actions américaines autour de cela", a déclaré Carlos Casanova, économiste principal à l'UBP.

Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,07% et le Nasdaq Composite a perdu 0,58% pendant la nuit, bien que le Dow Jones Industrial Average ait augmenté de 0,08%.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, a déclaré jeudi que si une hausse du taux de 50 points de base le mois prochain "est logique" compte tenu des données économiques, elle serait ouverte à une hausse plus importante si nécessaire. Le taux se situe actuellement dans la fourchette 2,25%-2,5%.

Le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, a déclaré qu'il pense que la Fed devra probablement relever son taux directeur à 3,25-3,5 % cette année et à 3,75-4 % d'ici la fin de l'année prochaine, conformément à ce que le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué après la dernière réunion de la Fed en juillet.

Et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, le plus faucon de ses 18 collègues, a déclaré qu'il n'avait "rien vu qui change" la nécessité de relever le taux directeur de la Fed à 3,9 % d'ici la fin de l'année et à 4,4 % d'ici la fin de 2023.

Après avoir écouté ces commentaires, les investisseurs n'étaient toujours pas sûrs de la décision de la Fed.

Les chances d'une hausse de 75 points de base en septembre ont atteint 68 % en début de semaine, mais se situent maintenant autour de 34 %, là où elles étaient il y a une semaine.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR se sont maintenus après avoir augmenté pendant la nuit et s'échangeaient pour la dernière fois à 2,8766%.

Dans les matières premières, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont baissé de 0,63% à 98,97 $ le baril. Le brut US West Texas Intermediate était également en baisse, chutant de 0,69% à 93,69 $.

Le Brent est toujours en passe de gagner plus de 4% cette semaine, tandis que le WTI semble susceptible de marquer une hausse hebdomadaire de 5%.

Le bitcoin, principale cryptomonnaie, a rasé certains gains de la nuit et a perdu 1,22 % pour s'échanger à 23 916 $.

L'or au comptant était en baisse de 0,14 % à 17 687 $ l'once.