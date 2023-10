Les actions asiatiques ont chuté mardi après que les responsables de la Réserve fédérale aient confirmé que les taux d'intérêt américains resteraient probablement élevés pendant un certain temps, tandis que le yen a chuté à un niveau proche de son plus bas niveau depuis un an, mettant les traders dans l'expectative d'une intervention de la part des autorités japonaises.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 1,36 % pour atteindre son plus bas niveau depuis le 28 novembre 2022. Le Nikkei japonais a chuté de 1,5 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 1 %. Les marchés chinois étaient fermés pour la semaine en raison des vacances de la Semaine d'or.

Les responsables de la Réserve fédérale américaine ont déclaré que la politique monétaire devra rester restrictive pendant "un certain temps" pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % fixé par la Fed.

"Je reste disposée à soutenir une augmentation du taux des fonds fédéraux lors d'une prochaine réunion si les données disponibles indiquent que les progrès en matière d'inflation ont stagné ou sont trop lents pour ramener l'inflation à 2 % en temps voulu", a déclaré lundi Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, dans des remarques préparées à l'avance, lors d'une conférence bancaire.

Néanmoins, la rhétorique hawkish des responsables de la Fed intervient alors que le débat sur une éventuelle nouvelle hausse des taux d'intérêt cette année fait rage.

Les traders de contrats à terme sur les Fed funds évaluent à 26 % la probabilité d'une hausse des taux en novembre et à 45 % la probabilité d'une hausse en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'indice australien S&P/ASX 200 était en baisse de 1,27 %, tandis que le dollar australien a baissé de 0,16 % à 0,635 $ avant la décision politique de la Reserve Bank of Australia plus tard dans la journée de mardi, où la banque centrale devrait maintenir ses taux.

Tous les économistes, sauf deux, interrogés par Reuters les 27 et 28 septembre, s'attendent à ce que la RBA maintienne son taux d'intérêt officiel à 4,10 %. Deux d'entre eux prévoient une hausse de 25 points de base.

"Nous pensons toujours qu'il y aura une autre hausse, soit pour la réunion du mois prochain, soit pour celle de décembre", a déclaré Rob Carnell, responsable de la recherche pour l'Asie-Pacifique chez ING.

"S'il ne tenait qu'à nous, nous attendrions un autre mois de hausse de l'inflation et les chiffres de l'inflation du troisième trimestre. Le marché ne s'attend pas à un nouveau resserrement avant l'année prochaine".

VIGILE YEN

Sur le marché des changes, l'attention reste focalisée sur le yen japonais, qui se rapproche de la barre des 150 dollars, un niveau qui, selon les opérateurs, pourrait entraîner une intervention des autorités.

Le yen était à 149,83 pour un dollar américain dans les heures asiatiques, après avoir atteint un nouveau plus bas de près de 12 mois de 149,895 plus tôt dans la session.

En septembre dernier, les autorités japonaises ont procédé à leur première intervention en 24 ans, lorsque le yen s'est affaibli au-delà de 145 pour un dollar, et les spéculations se sont multipliées sur le fait qu'elles interviendraient à nouveau, le yen étant soumis à une pression constante en raison d'un écart de rendement béant par rapport au dollar.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi que les autorités surveillaient de près le marché des changes et se tenaient prêtes à réagir, réitérant une mise en garde contre les mouvements spéculatifs qui ne reflètent pas les fondamentaux économiques.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grands rivaux, a augmenté de 0,093 % pour atteindre un nouveau sommet en dix mois.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était en baisse de 0,7 point de base à 4,676 % dans les heures asiatiques après avoir atteint 4,703 %, son plus haut niveau depuis octobre 2007, lors de la session de lundi. Les rendements ont été stimulés par un accord visant à éviter la fermeture partielle du gouvernement américain, ce qui a réduit la demande pour la dette avant les données clés sur l'emploi cette semaine.

Le pétrole brut américain a chuté de 1,04% à 87,90 dollars le baril et le Brent était à 89,73 dollars, en baisse de 1,08% sur la journée.

Pendant ce temps, l'or au comptant a chuté de 0,4% à 1 820,50 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,27% à 1 825,00 dollars l'once.