Les actions asiatiques baissent, la Fed annonce des taux plus élevés pour plus longtemps

Les investisseurs se sont d'abord réjouis que la Fed ait ouvert la porte à un ralentissement du rythme des hausses après avoir augmenté les taux d'intérêt de 75 points de base à 3,75-4,0 %, en notant que la politique agissait avec un certain décalage.

Mais le président du conseil d'administration Jerome Powell a assombri l'ambiance en déclarant qu'il était "très prématuré" de penser à une pause et que le pic des taux serait probablement plus élevé que prévu.

"La Fed est maintenant plus à l'aise avec des hausses de taux plus faibles pendant une période plus longue qu'avec des hausses plus importantes maintenant", a déclaré Brian Daingerfield, analyste chez NatWest Markets.

"Le cycle de resserrement est officiellement maintenant un marathon, pas un sprint".

Les contrats à terme sont maintenant divisés sur la question de savoir si la Fed bougera de 50 ou 75 points de base en décembre, et ont fait remonter le sommet pour les taux à 5,0-5,25% probablement d'ici mai de l'année prochaine. Ils impliquent également peu de chances d'une baisse des taux avant décembre 2023.

"Plus haut pour plus longtemps" n'est pas ce que les marchés boursiers voulaient entendre et Wall street a fortement chuté après les commentaires de Powell. Tôt jeudi, les contrats à terme du S&P 500 étaient encore en baisse de 0,3 %, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont chuté de 0,2 %. [.N]

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a perdu 0,9 %, avec une baisse de 1,5 % pour la Corée du Sud.

Le Nikkei japonais était fermé pour un jour férié, mais les contrats à terme se négociaient environ 350 points en dessous de la clôture au comptant de mercredi.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont grimpé jusqu'à 4,63 %, alors que la courbe s'est aplatie, l'écart avec les bons à 10 ans étant presque le plus inversé depuis le début du siècle.

L'attention se tourne maintenant vers l'enquête ISM sur les services aux États-Unis plus tard jeudi et le rapport sur les salaires de vendredi, où toute surprise à la hausse renforcera probablement les perspectives hawkish de la Fed.

La BoE entre en scène

La Banque d'Angleterre sera également au centre de l'attention. Le marché prévoit une augmentation de 75 points de base du taux d'intérêt, qui atteindra son niveau le plus élevé depuis la fin 2008, soit 3,0 %.

"Les nouvelles prévisions de la BoE concernant l'IPC et le PIB susciteront de l'intérêt, ces dernières étant susceptibles de montrer une récession plus profonde et plus prolongée en 2023 et 2024", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change chez NAB.

Une perspective sombre pourrait mettre davantage de pression sur la livre, qui était bloquée à 1,1374 $ après avoir reculé d'un sommet de 1,1564 $ pendant la nuit.

Le dollar américain a été largement surenchéri par les propos bellicistes de Powell, laissant le Dollar Index à 112,190 après un rebond de la nuit depuis un plus bas de 110,400. [FRX/]

L'euro est resté stable à 0,9810 $, après avoir atteint un sommet de 0,9976 $ pendant la nuit, tandis que le dollar a grimpé à 147,87 yens après un creux de 145,68.

Le rebond du dollar et des rendements a freiné l'or, qui est resté bloqué à 1 633 dollars l'once après avoir atteint 1 669 dollars la nuit dernière. [GOL/]

Les prix du pétrole n'ont pas non plus apprécié le rebond du dollar, le Brent ayant perdu 88 cents à 95,28 dollars le baril, tandis que le brut américain a perdu 1,02 dollar à 88,98 dollars. [O/R]

Bonne nouvelle pour les amateurs de pain, les prix à terme du blé ont chuté cette nuit après que la Russie ait déclaré qu'elle reprendrait sa participation à un accord d'exportation de céréales depuis l'Ukraine déchirée par la guerre. [GRA/]