Les actions asiatiques baissent, le dollar augmente alors que les perspectives des taux américains changent.

Les marchés obligataires ont pris un coup vendredi suite à des rapports stupéfiants sur l'emploi et les services, entraînant les spéculateurs à court de dollars et envoyant la devise en forte hausse.

Le dollar a prolongé son rallye sur le yen pour atteindre un sommet de trois semaines à 132,60 lundi, alors que des rapports indiquaient que le gouvernement japonais avait proposé le poste de gouverneur de la banque centrale à l'actuel adjoint, Masayoshi Amamiya.

Amamiya a été étroitement impliqué dans les politiques actuelles d'assouplissement de la Banque du Japon et est considéré par les marchés comme étant plus dovish que certains autres candidats.

Les premiers gains ont ensuite été réduits à 131,94 yens, mais ont permis au dollar de se maintenir sur un panier de devises à 103,090, après avoir bondi de 1,2 % vendredi. L'euro était recroquevillé à 1,0791 $ après avoir perdu 1,1 % vendredi.

Sur les marchés des actions, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,7 %, la Corée du Sud ayant perdu 1,0 %.

Le Nikkei japonais a gagné 1,1 %, encouragé par l'espoir que la Banque du Japon maintiendra sa politique d'assouplissement.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont baissé de 0,2 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq ont perdu 0,3 %, l'excellent rapport sur l'emploi de janvier ayant forcé les investisseurs à prendre en compte le risque de nouvelles hausses de la Réserve fédérale et le risque moindre de réductions plus tard dans l'année.

Les contrats à terme sont presque entièrement évalués pour une hausse des taux d'un quart de point en mars, et probablement une autre en mai, laissant le pic à 5,0 % contre 4,9 % avant les données sur l'emploi.

De même, les rendements des bons du Trésor à deux ans sont maintenant à 4,35 %, contre 4,09 % avant les données, tandis que les rendements à 10 ans ont grimpé à 3,56 %.

Une foule de responsables de la Fed doivent s'exprimer cette semaine, avec en tête le président Jerome Powell mardi, et le ton pourrait être hawkish. Les responsables politiques de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre feront également des apparitions.

Bruce Kasman, responsable de la recherche économique chez JPMorgan, a noté que de récentes enquêtes sur l'industrie manufacturière au niveau mondial avaient également montré un rebond en janvier.

"Les données calment de manière décisive le récit de la récession à court terme", a écrit Kasman dans une note. "Il semble que la dynamique de croissance sous-jacente n'ait pas matériellement glissé dans un virage bruyant vers la nouvelle année, et l'expansion américaine reste fermement sur ses pieds."

"Fait important, nous voyons un risque matériel que les taux des marchés développés doivent augmenter bien au-delà des estimations de marché des taux terminaux pour le cycle, même si nous nous attendons à ce que la Fed signale une pause au prochain trimestre."

Des taux plus élevés, et donc des rendements, vont étirer les valorisations des actions et remettre en question les perspectives haussières du marché pour les actifs, y compris les matières premières.

L'or, par exemple, a glissé de 2 % vendredi et est resté bloqué à 1 865 $ l'once. [GOL/]

Les contrats à terme sur le pétrole se sont stabilisés lundi, après avoir perdu 3 % après la publication des salaires. Le Brent a légèrement augmenté de 11 cents à 80,05 $, tandis que le brut américain s'est raffermi de 13 cents à 73,52 $ le baril. [O/R]