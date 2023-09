Les actions asiatiques ont chuté mercredi après que la croissance chancelante en Chine et en Europe ait renforcé les inquiétudes concernant la dynamique économique mondiale, tandis que le dollar s'est raffermi, les investisseurs ayant évalué les perspectives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les marchés londoniens et américains sont prêts à ouvrir en baisse avec les contrats à terme du FTSE et les contrats à terme E-mini pour l'indice S&P 500 en baisse de 0,42% et 0,13% respectivement à 0520GMT.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,45%.

L'indice Hang Seng a perdu 0,56% et l'indice de référence chinois CSI300 a chuté de 0,59%, avant les données commerciales chinoises du mois d'août qui seront publiées jeudi, les analystes s'attendant à ce que les exportations et les importations poursuivent leur déclin, mais à un rythme plus lent.

Les analystes s'attendent à ce que les exportations et les importations continuent de baisser, mais à un rythme plus lent. Le sentiment des investisseurs a été atténué par une enquête du secteur privé mardi qui a montré que l'activité des services en Chine a augmenté au rythme le plus lent en huit mois en août, reflétant la faiblesse de la demande.

"Le déclin de la Chine a été plus important que prévu", a déclaré Redmond Wong, stratège du marché de la Grande Chine chez Saxo Markets.

"Le gouvernement chinois est devenu plus actif et assouplit la réglementation, mais il reste à voir si cela est suffisant", a-t-il ajouté.

La Chine devrait également publier des données sur les prêts et l'inflation dans les prochains jours.

Les données relatives à l'industrie manufacturière de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de la zone euro ont également montré des baisses, tandis que leurs secteurs des services se sont contractés.

"Les données européennes sont plutôt faibles. Nous pensons qu'il y a encore de fortes chances que les États-Unis et l'Europe connaissent une légère récession vers la fin de l'année ou le début de l'année prochaine", a déclaré M. Wong.

Le S&P/ASX 200 australien a étendu ses pertes à 0,76 %, même si le produit intérieur brut du deuxième trimestre a dépassé les prévisions avec une hausse de 0,4 %.

La moyenne des actions japonaises Nikkei 225 s'est distinguée en gagnant 0,52 %, le taux de yen le plus faible depuis novembre ayant stimulé les exportateurs tels que les constructeurs automobiles, tandis que les actions du secteur de l'énergie ont surperformé dans le contexte d'une hausse des prix du pétrole brut.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 9 points de base à 4,26 % après avoir atteint 4,268 %, son plus haut niveau depuis le 25 août, tandis que le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis près de six mois par rapport à un panier de devises.

Les investisseurs digèrent les signaux récents sur les hausses potentielles des taux d'intérêt américains. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré mardi que la dernière série de données économiques donnait à la banque centrale américaine la possibilité de déterminer s'il était nécessaire de relever à nouveau les taux d'intérêt.

" La Fed est au centre de nos préoccupations, nous pensons qu'elle a encore du travail à faire et que les taux américains pourraient continuer à augmenter", a déclaré John Milroy, conseiller en investissement chez Ord Minnett.

"Nous pensons que les banques centrales sont obligées de maintenir une politique restrictive pour contrer les pressions inflationnistes", a déclaré le BlackRock Investment Institute dans une note publiée mercredi.

L'Institute for Supply Management (ISM) doit publier l'indice PMI des services américains mercredi.

Le pétrole brut américain était en hausse de 0,06% à 86,74 dollars le baril. Le Brent a gagné 0,07% pour s'échanger à 90,10 dollars le baril.

Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 1% au cours de la session précédente, les marchés s'inquiétant d'une pénurie d'approvisionnement après que l'Arabie saoudite et la Russie ont prolongé leurs réductions volontaires de l'offre jusqu'à la fin de l'année.

L'or au comptant a rebondi de 0,09% à 1 927,79 $ l'once à 0534 GMT, après avoir affiché sa plus grande perte en une journée depuis le 1er août mardi.