Les actions asiatiques baissent, le dollar se renforce avant les hausses de taux des banques centrales

Le rapport sur l'inflation des consommateurs américains, mardi, donnera le ton aux marchés pour la semaine. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation de base diminue à 6,1 % en novembre par rapport à l'année précédente, contre une hausse de 6,3 % le mois précédent.

Toutefois, le risque pourrait être à la hausse, après que les données de vendredi aient montré que les prix à la production ont augmenté à un rythme plus rapide que prévu, alimentant les inquiétudes que le rapport sur l'IPC pourrait indiquer que l'inflation est rigide et que les taux d'intérêt pourraient devoir rester plus élevés plus longtemps.

Wall street a baissé, les rendements du Trésor ont progressé et le dollar a réduit ses pertes antérieures.

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,1 % lundi, après avoir chuté de 2,6 % la semaine dernière - la plus forte baisse depuis fin septembre.

Le Nikkei japonais a plongé de 0,5 %, tandis que la Corée du Sud a baissé de 0,7 %. Les contrats à terme du S&P 500 ont glissé de 0,2 %, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont chuté de 0,3 %, la prudence régnant dans l'ensemble.

"Cette semaine, les marchés pourraient aller n'importe où... Un IPC plus élevé - disons 6,4 % (et plus) et une série de points hawkish de la part de la Fed ainsi qu'une déclaration de Powell pourraient inciter les fonds à se retirer pour 2022 - le risque s'étend à 2023 et les fonds rachètent les positions courtes en USD", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"Ce serait une grande surprise si nous ne voyions pas la Fed revenir à une hausse de 50 points de base... Nous voulons également comprendre si Jay Powell ouvre la porte à un ralentissement à un rythme de hausse de 25bp à partir de février - encore une fois, bien que conforme à la tarification du marché, cela pourrait être considéré que nous sommes plus proches de la fin du cycle de hausse et constitue un modeste négatif pour le dollar."

Les décideurs de la Fed sont largement attendus pour relever les taux de 50 points de base mercredi lors de leur dernière réunion de l'année, dans une fourchette de 4,25 % à 4,50 %, ce qui marquerait un ralentissement du rythme des hausses de taux.

Les contrats à terme montrent également que le taux terminal atteindra un sommet à 4,961 % en mai prochain, puis baissera à 4,488 % d'ici décembre 2023, car les marchés ont prévu des réductions de la part de la Fed en raison du ralentissement de l'économie américaine.

Outre la Fed, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre devraient également annoncer des hausses de taux d'intérêt, les décideurs politiques continuant à freiner la croissance pour endiguer l'inflation.

Sur le marché des devises, le dollar américain a progressé de 0,1 % contre un panier de devises à 105,01, bien qu'il ne soit pas très loin du creux de cinq mois de 104,1 il y a une semaine.

La livre sterling a baissé de 0,2% à 1,2242 $, tandis que l'Aussie a glissé de 0,19% à 0,6783 $.

Les rendements du Trésor sont restés largement stables lundi après avoir atteint leurs plus bas niveaux en trois mois au cours de la session précédente.

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans s'est maintenu à 3,5875 %, par rapport à sa clôture américaine de 3,5670 %. Le rendement à deux ans a touché 4,3610 %, en légère hausse par rapport à sa clôture américaine de 4,330 %.

La courbe des taux reste inversée à environ -77bps, ce qui laisse présager une possible récession américaine dans un avenir proche.

Sur le marché pétrolier, les prix ont augmenté de plus de 1 % après être tombés à leur plus bas niveau de l'année en raison des craintes de récession mondiale.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont bondi de 1,4 % à 72,03 $ le baril, tandis que le pétrole brut Brent s'est établi à 77,15 $ le baril, également en hausse de 1,4 %.

L'or au comptant était légèrement en baisse, s'échangeant à 1 796,04 $ l'once.