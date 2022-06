Les actions asiatiques baissent, les rendements obligataires augmentent alors que les investisseurs attendent la BCE

Mais avant la réunion, au cours de laquelle la BCE devrait mettre fin à son programme d'achat d'actifs et signaler des hausses de taux pour lutter contre la hausse de l'inflation, les mouvements de la session asiatique ont été relativement modérés, de nombreux investisseurs restant sur la touche.

"C'est une action classique des prix avant la réunion de la banque centrale. Spéculer maintenant sur autre chose qu'une échelle horaire ou intrajournalière n'a pas beaucoup de sens pour le moment", a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez City Index à Sydney.

"C'est la réunion la plus excitante depuis que (Christine Lagarde) est à la barre, depuis que Draghi était là - 'tout ce qu'il faut'."

Ajoutant aux inquiétudes sur l'inflation européenne, les données ont montré que l'économie de la zone euro a progressé beaucoup plus rapidement au premier trimestre que les trois mois précédents, malgré la guerre en Ukraine.

Alors que les investisseurs devinent l'ampleur et le rythme du resserrement de la BCE, ils attendent également les données sur les prix à la consommation aux États-Unis vendredi, que la Maison Blanche a déclaré s'attendre à voir "élevées". Les économistes s'attendent à une inflation annuelle de 8,3 %, selon un sondage Reuters.

Alors que les marchés boursiers asiatiques ont progressé d'environ 8 % par rapport à leur plus bas niveau de près de deux ans touché le mois dernier, les investisseurs restent inquiets que le resserrement de la politique des banques centrales pour contrôler l'inflation puisse déclencher un ralentissement économique.

Dans les échanges matinaux, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,39%, suivant les pertes des actions américaines au cours de la session précédente.

Les actions australiennes ont baissé de 1,19% et le KOSPI de Séoul a glissé de 0,64%, bien que le Hang Seng de Hong Kong ait enregistré un gain de moins de 0,2% et que les actions A chinoises soient restées stables.

Au Japon, l'indice boursier Nikkei est également resté inchangé.

Au cours de la nuit, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,81%, le S&P 500 a perdu 1,08% et le Nasdaq Composite a chuté de 0,73%.

"Au cours des deux dernières semaines, les échanges ont eu lieu dans une fourchette très étroite et également sur la base de très faibles volumes", ont indiqué les analystes d'ING dans une obligation.

"Les cas précédents de cette négociation en fourchette sur de faibles volumes ont généralement précédé une forte baisse", ont-ils averti, ajoutant que la réunion de la BCE et les données sur les prix américains de vendredi étaient probablement "des catalyseurs pour une perspective plus baissière."

L'attente des données sur les prix américains a également pesé sur les obligations du Trésor américain, qui ont vu les rendements augmenter après une faible vente aux enchères d'obligations à 10 ans mercredi.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans a légèrement augmenté jeudi à 3,0548 % par rapport à une clôture de 3,029 % mercredi et le rendement des obligations à deux ans, a grimpé à 2,8027 % par rapport à une clôture de 2,774 %.

La hausse des rendements a soutenu le dollar, notamment par rapport au yen, qui est tombé à 134,56, son plus bas niveau en 20 ans. La monnaie japonaise a été lestée par une divergence politique croissante, la Banque du Japon restant l'une des rares banques centrales mondiales à maintenir une position dovish. [FRX/]

Le Dollar Index mondial était légèrement plus élevé à 102,6, et l'euro était plat avant la réunion de la BCE à 1,0712 $.

Les prix du pétrole brut ont étendu leurs gains, atteignant leurs plus hauts niveaux en trois mois grâce aux espoirs d'une forte demande américaine et d'une reprise en Chine avec l'assouplissement des restrictions du COVID-19.

Le pétrole brut de référence mondial Brent s'est établi à 123,83 $ le baril, en hausse de 0,2 % sur la journée. Le brut américain a ajouté 0,17 % à 122,32 $.

L'or, sensible aux hausses de taux mais considéré comme une garantie contre l'inflation, était plus faible. L'or au comptant a perdu 0,1% à %1 851,35 par once. [GOL/]