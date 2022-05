Les actions asiatiques bondissent alors que la Chine réduit l'indice de référence des prêts clés

La Chine a réduit son taux d'intérêt préférentiel sur les prêts à cinq ans (LPR) de 15 points de base vendredi matin, une réduction plus importante que prévu, alors que les autorités cherchent à amortir un ralentissement économique, bien qu'elle ait laissé le LPR à un an inchangé. Le taux à cinq ans influence la tarification des prêts hypothécaires.

La plupart des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage Reuters s'attendaient à une baisse marginale de 5 points de base des deux taux.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a rapidement consolidé ses gains initiaux après la baisse, et était en hausse de 1,4 %.

Les blue-chips chinoises étaient en hausse de 1,1% dans les premiers échanges et l'indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de plus de 2%, tandis que les actions australiennes ont augmenté de 1,3%. À Tokyo, l'indice boursier Nikkei a gagné 1 %.

"Même si cela ne suffira certainement pas à inverser les vents contraires de la croissance au deuxième trimestre, (la réduction) constitue un pas dans la bonne direction, de sorte que les marchés pourraient réagir aux attentes d'un assouplissement plus fort à l'avenir", a déclaré Carlos Casanova, économiste principal pour l'Asie à l'Union Bancaire Privée à Hong Kong.

Malgré les gains réalisés par les actions asiatiques, l'indice mondial des prix de MSCI, tous pays confondus, se dirige vers une septième semaine consécutive dans le rouge, la plus longue depuis sa création en 2001. Ce serait également la plus longue, y compris les données rétrospectives s'étendant jusqu'à janvier 1988.

Les inquiétudes concernant l'impact des chaînes d'approvisionnement endommagées sur l'inflation et la croissance ont incité les investisseurs à se débarrasser des actions. Jeudi, Cisco Systems Inc. a atteint son plus bas niveau depuis 18 mois après avoir mis en garde contre des pénuries persistantes de composants, citant l'impact des fermetures du COVID en Chine.

Vendredi, le centre financier chinois de Shanghai a annoncé trois nouveaux cas de COVID-19 en dehors des zones de quarantaine, mettant un frein aux espoirs de la ville de sortir de son strict confinement qui a duré plusieurs semaines.

"Les responsables (chinois) se sont concentrés sur la mise en place de politiques d'assouplissement afin d'atténuer l'impact de la suppression du COVID ... Le problème est que de telles politiques d'assouplissement n'auront pas d'impact réel tant que la politique de suppression du COVID sera strictement appliquée", a déclaré Christopher Wood, responsable mondial des actions chez Jefferies.

Les gains en Asie sont intervenus après qu'un rallye tardif à Wall Bourse se soit essoufflé, laissant le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,75 %, le S&P 500 en baisse de 0,58 % et le Nasdaq Composite en baisse de 0,26 %.

À l'image du changement d'appétit pour le risque dans les actions, les rendements des obligations d'État américaines ont augmenté suite à la réduction du LPR de la Chine.

Le rendement américain à 10 ans était en dernier lieu à 2,8677 %, contre une clôture à 2,855 % jeudi, tandis que le rendement à deux ans a grimpé à 2,6364 % contre une clôture à 2,611 %.

Sur le marché des devises, le Dollar Index était en hausse de 0,08% à 102,99, le yen, valeur refuge, ayant baissé par rapport au dollar. Le billet vert était en hausse de 0,23 % par rapport à la devise japonaise, et l'euro était en baisse de 0,14 % à 1,0571 $.

Le yuan onshore de la Chine s'est affaibli d'un quart de pour cent à 6,726 par dollar, et le yuan offshore plus librement échangé s'est affaibli au-delà de 6,74 par dollar.

Les prix du pétrole sont restés en baisse en raison des inquiétudes sur la croissance économique, par le biais du brut qui a réduit ses pertes après l'annonce du LPR de la Chine. Le pétrole brut Brent était en baisse de 0,37 % à 111,63 $ le baril et le pétrole brut américain West Texas Intermediate était en baisse de 0,19 % à 112 $ le baril.

L'or au comptant était plus faible, en baisse de 0,2% à 1838 $ l'once. [GOL/]