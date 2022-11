Les actions asiatiques bondissent alors que le refroidissement de l'inflation alimente l'espoir d'un assouplissement de la Fed.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a bondi de 3,72%. L'indice australien S&P/ASX 200 a grimpé de 2,43 % et le Nikkei japonais de 3 %.

L'indice des prix à la consommation américain a grimpé de 7,7 % en glissement annuel - la première fois depuis février que l'augmentation annuelle est inférieure à 8 %, et le plus faible gain depuis janvier.

"C'est quelque chose que le marché attendait depuis longtemps", a déclaré Shane Oliver, responsable de la stratégie d'investissement et économiste en chef chez AMP Capital. "Il y avait beaucoup d'argent assis sur la touche".

Au cours de la nuit, le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leurs plus importants gains quotidiens en pourcentage depuis plus de 2 ans et demi grâce à ces données.

Après quatre hausses consécutives des taux d'intérêt de 75 points de base pour juguler une inflation qui atteint des sommets depuis des décennies, les arguments se multiplient pour que la Fed modère sa position agressive, a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank de Sydney.

Selon l'outil Fedwatch de la CME, les marchés financiers ont maintenant évalué à 85 % la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base à l'issue de la réunion du FOMC du mois prochain.

Les actions de la Chine continentale ont ouvert en hausse de 2,1 %, tandis que les actions de Hong Kong ont grimpé de 6,5 % dans les premiers échanges.

Les actions chinoises ont connu quelques semaines mouvementées - glissant sur les épidémies de COVID-19, les lockdowns qui ont suivi ainsi que les données économiques faibles, mais aussi en hausse sporadique sur les espoirs d'une éventuelle réouverture économique.

Sur le marché des devises, l'indice du dollar américain a chuté de plus de 2 % au cours de la nuit à 108,100, son niveau le plus élevé en plus d'une décennie. Il était dernièrement à 108,230. [/FRX]

Le billet vert a enregistré jeudi sa pire journée face au yen japonais depuis 2016, après avoir chuté de 3,7 %. Il a depuis récupéré une partie de ces pertes et, vendredi, il était en hausse de 0,53 % à 141,69 yens.

Les données de l'IPC ont envoyé les rendements du Trésor américain à un plus bas de cinq semaines dans la nuit. [US/]

Le bitcoin a chuté de 1% alors que la bourse de crypto-monnaies FTX se démène pour lever environ 9,4 milliards de dollars auprès d'investisseurs et de rivaux dans le but de sauver l'entreprise.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont augmenté vendredi alors que les craintes d'une récession américaine s'atténuaient, mais ils étaient sur la voie d'une baisse hebdomadaire de plus de 4 % en raison des inquiétudes liées au COVID en Chine. [O/R]

Le brut américain a augmenté de 0,25% à 86,69 $ le baril et le Brent était à 93,88 $, en hausse de 0,22% sur la journée.