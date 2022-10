Les actions asiatiques bondissent alors que les investisseurs anticipent des hausses de taux d'intérêt moins importantes

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a progressé de 1,59% et s'apprête à connaître sa troisième session consécutive de gains. L'indice est en baisse d'environ 2 % pour le mois.

L'indice australien des actions, très riche en ressources, a progressé de 0,81 %, tandis que le Nikkei japonais a ouvert en baisse de 0,09 %.

Le marché boursier chinois a ouvert en hausse de 0,1 % vendredi, l'indice Hang Seng de Hong Kong étant en hausse de 2,6 % à l'ouverture.

Les actions chinoises ont connu une semaine mouvementée, marquée par la chute brutale de lundi, les investisseurs mondiaux se débarrassant des actifs chinois, craignant que la nouvelle équipe dirigeante du président Xi Jinping ne fasse passer l'idéologie avant l'économie.

Mais l'espoir croissant des investisseurs que la Réserve fédérale et d'autres banques centrales pourraient suspendre leurs politiques agressives de hausse des taux a contribué à apaiser les craintes des investisseurs et à freiner la reprise du dollar.

"Les rendements sont généralement plus faibles à l'échelle mondiale, car la hausse antérieure des attentes de resserrement des banques centrales est un peu plus réduite", a déclaré Taylor Nugent, économiste des marchés à la National Australia Bank à Sydney.

M. Nugent a également noté que la Banque du Canada a annoncé mercredi une hausse de taux plus faible que prévu de 50 points de pourcentage, et a déclaré que cela alimentait les attentes selon lesquelles la Fed commencerait le passage à une hausse de taux de taille similaire en décembre.

Les rendements du Trésor américain ont baissé, aidés par un dollar plus faible et les attentes d'une Fed moins belliqueuse. [US/]

Entre-temps, le rapport sur les résultats de Meta Platforms Inc, la société mère de Facebook, mercredi, et de Samsung Electronics Co Ltd a ravivé les craintes d'un ralentissement après que certaines des plus grandes banques européennes ont également mis en garde contre les risques croissants liés à l'essoufflement de l'économie.

Sur le marché des devises, l'euro a dépassé le seuil de 1 dollar pour la première fois en cinq semaines, culminant à 1,00935 dollar, alors que les investisseurs attendent une décision sur les taux de la Banque centrale européenne (BCE), les marchés s'attendant à une hausse de 75 points de base. .

La livre sterling s'échangeait à 1,1624 $, en baisse de 0,03 % sur la journée après avoir atteint un sommet de 1,1645 $ en séance.

Le yen s'est renforcé de 0,18% par rapport au billet vert, à 146,09 par dollar.

La baisse du dollar a également contribué à pousser les prix de l'or à la hausse, l'or au comptant atteignant un sommet de deux semaines mercredi.

Les prix du pétrole ont continué à augmenter dans les premiers échanges asiatiques jeudi, après avoir bondi de plus de 3 % lors de la session précédente.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 25 cents, soit 0,3 %, pour atteindre 95,94 $ le baril à 0015 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 19 cents, soit 0,2 %, pour atteindre 88,10 $.