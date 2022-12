Les actions asiatiques bondissent après les allusions de Powell à un ralentissement de la hausse des taux.

Dans un discours très attendu, M. Powell a déclaré que la banque centrale pourrait réduire le rythme de ses hausses de taux d'intérêt "dès décembre", mais a averti que la lutte contre l'inflation était loin d'être terminée.

Les commentaires de Powell à la Brookings Institution de Washington ont fait grimper en flèche les actions de Wall street, tandis que le dollar américain et les rendements du Trésor ont baissé.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a bondi de 2 % dans les premiers échanges asiatiques.

L'indice a enregistré sa plus forte hausse mensuelle en près de 30 ans en novembre, alors que les espoirs d'un pivotement de la Fed vers des hausses de taux plus lentes s'intensifiaient après quatre hausses consécutives de 75 points de base. Mais l'indice est toujours en baisse d'environ 17,5 % sur l'année.

Le Nikkei japonais a ouvert en hausse de 1% tandis que l'indice australien S&P/ASX 200 a progressé de 0,85%. Les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 ont augmenté de 0,20 %.

Robert Carnell, responsable régional de la recherche chez ING, a déclaré qu'il sera désormais très difficile pour la Fed de repousser les attentes du marché concernant un ralentissement des hausses de taux.

"Il semble que le président de la Fed, Powell, n'ait pas reçu le mémo pour repousser les espoirs de pivot et maintenir les conditions financières serrées avant d'aller prononcer son discours", a-t-il dit.

"Espérons donc que l'inflation continue de baisser, sinon cela pourrait ressembler à une occasion manquée."

Les marchés évaluent actuellement à 91 % la probabilité que la Fed augmente les taux de 50 points de base le 14 décembre, et à 9 % la probabilité d'une autre hausse de 75 points de base.

Les actions de la Chine continentale ont ouvert en hausse de 1,2% et les actions de Hong Kong ont augmenté de 2,5% dans les premiers échanges après avoir clôturé en hausse mercredi suite à l'assouplissement des mesures COVID-19 dans la ville de Guangzhou.

L'activité des usines chinoises s'est contractée en novembre alors que des restrictions généralisées ont perturbé la production des fabricants, a montré une enquête du secteur privé jeudi, pesant sur l'emploi et la croissance économique au troisième trimestre.

Les rendements du Trésor américain ont chuté après les commentaires de Powell et sont restés en baisse jeudi. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était en baisse de 8,3 points de base à 3,618 %, tandis que le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans était en baisse de 6,8 points de base à 3,755 %.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des attentes en matière de taux d'intérêt, était en baisse de 5,2 points de base à 4,321 %.

Le dollar, valeur refuge, a également perdu pied, l'indice du dollar - qui mesure la monnaie par rapport à six grandes devises, dont le yen et l'euro - prolongeant la baisse de plus de 1 % de mercredi à jeudi, jusqu'à 105,69.

Le yen japonais s'est renforcé de 1,02% par rapport au billet vert à 136,65 par dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2086 dollar, en hausse de 0,25% sur la journée.

Sur les marchés des matières premières, le prix de l'or a grimpé à un sommet de deux semaines dans les premiers échanges asiatiques jeudi. L'or au comptant a ajouté 0,5 % à 1 776,95 $ l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 1,73 % à 1 776,20 $ l'once.