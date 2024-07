Les actions asiatiques ont chuté mardi, les investisseurs réfléchissant à la perspective d'une victoire de Trump et à ce que cela signifierait pour la Chine, tandis que le dollar a grimpé pour la deuxième journée, même si les commentaires pessimistes de la Fed ont alimenté les paris sur de nouvelles réductions des taux d'intérêt américains cette année.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,5 %, après avoir baissé de 0,3 % lundi. Le Japon est revenu d'un jour férié, avec l'indice Nikkei en hausse de 0,4 %.

Au cours de la nuit, les investisseurs ont continué à digérer les retombées de la tentative d'assassinat samedi de l'ancien président américain Donald Trump, qui est favori pour remporter la Maison Blanche en novembre et qui a désigné lundi son colistier à la vice-présidence, J.D. Vance.

Wall Street a clôturé en hausse, le Dow Jones atteignant un record historique grâce aux actions des secteurs de l'énergie et de la banque. Le bitcoin a bondi de 6 %, l'or a atteint un niveau record et la courbe des rendements s'est pentifiée, les investisseurs privilégiant les opérations dites de "victoire de Trump".

"J.D. Vance se range dans le camp de ceux qui s'attaquent de front à la Chine pour tenter d'obtenir de meilleurs accords commerciaux pour les États-Unis, ce qui ne fera que peser sur le sentiment à l'égard de la Chine, où nous avons constaté de meilleures ventes d'actions chinoises hier", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

L'indice composite de Shanghai a chuté de 0,3 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 1,4 %, après avoir déjà chuté de 1,5 % la veille, des données économiques médiocres en Chine ayant accru le risque que Pékin ne parvienne pas à atteindre son objectif de croissance de 5 % cette année, à moins de mesures de relance énergiques.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a également réjoui Wall Street en déclarant lundi que les trois chiffres de l'inflation américaine au cours du deuxième trimestre "renforcent quelque peu la confiance" dans le fait que l'inflation revient à l'objectif de la Fed de manière durable.

Les marchés ont désormais pleinement intégré une baisse de taux d'un quart de point de la Fed en septembre, avec un assouplissement total de 68 points de base attendu d'ici la fin de l'année.

Cela a maintenu le dollar américain sous pression durant la nuit, bien qu'il ait suscité un intérêt d'achat, certains investisseurs pariant sur une victoire de M. Trump. L'indice du dollar s'est raffermi de 0,1 % mardi par rapport à un panier de devises principales pour atteindre 104,34.

Il a augmenté de 0,3 % par rapport au yen japonais à 158,55 pour un dollar, qui a du mal à conserver ses gains après l'intervention présumée de Tokyo sur le marché la semaine dernière.

"J'ai en fait acheté des dollars ici. Je pense que le dollar américain a probablement atteint son niveau le plus bas pour le moment", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG. "Nous avons eu la réaction des données molles de l'IPC et de l'attitude dovish de M. Powell. Je pense que les risques pour le dollar sont à la hausse."

"L'idée que l'administration Trump est plus susceptible d'arriver à la Maison Blanche et d'augmenter les droits de douane sur la Chine, ce n'est pas du tout une bonne chose pour les actions chinoises. Si l'on ajoute à cela la hausse du dollar américain et des rendements, je pense que la période sera difficile pour le Hang Seng."

Les bons du Trésor à long terme ont retrouvé leur équilibre en Asie, le rendement à 10 ans ayant perdu 1,5 point de base à 4,2138 %, après avoir augmenté de quatre points de base au cours de la nuit.

Sur les marchés des matières premières, l'or a augmenté de 0,2 % pour atteindre 2 426,18 dollars l'once, s'approchant ainsi d'un plus haut de deux mois.

Les prix du pétrole ont baissé en raison des inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie chinoise qui limite la demande.

Les contrats à terme sur le Brent ont baissé de 0,2 % à 84,72 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a également baissé de 0,2 % à 81,77 dollars.