Les actions asiatiques ont suivi la baisse de Wall Street jeudi, l'inflation américaine ayant forcé les marchés à réduire les paris sur l'ampleur de l'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale cette année, ce qui a poussé le dollar à atteindre son plus haut niveau depuis 34 ans par rapport au yen.

L'Europe devrait ouvrir en douceur avant la réunion de la Banque centrale européenne, les contrats à terme de l'EUROSTOXX 50 ayant peu changé. Il est presque certain que la BCE maintiendra ses taux, mais l'accent est mis sur la question de savoir si les responsables soutiendront une réduction des taux en juin.

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a glissé de 0,3 %, réduisant les pertes antérieures, tandis que le Nikkei japonais a chuté de 0,5 %.

Les actions chinoises ont enregistré quelques gains même si les données ont montré que les prix à la consommation dans la deuxième économie mondiale ont augmenté de 0,1 % en mars par rapport à l'année précédente, contre une hausse de 0,7 % en février.

Les valeurs sûres ont progressé de 0,3 %, tandis que l'indice composite de Shanghai a gagné 0,6 % grâce aux valeurs liées aux ressources. L'indice Hang Seng de Hong Kong a toutefois perdu 0,4 %.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont peu évolué après que Wall Street ait chuté d'environ 1 % au cours de la nuit. Les bons du Trésor se sont également stabilisés après que les rendements aient augmenté de 20 points de base pour atteindre leurs niveaux les plus élevés depuis novembre.

Les données de la nuit ont montré que l'inflation américaine en mars était une fois de plus plus élevée que prévu, réduisant ainsi les chances d'une réduction des taux en juin. L'IPC de base a augmenté de 0,4 %, dépassant les prévisions d'une hausse de 0,3 %.

Les investisseurs, qui s'étaient accrochés à l'attente d'une réduction en juin, considèrent désormais que le mois de septembre est la date la plus probable pour le début du cycle d'assouplissement.

L'assouplissement total prévu cette année est tombé à seulement 42 points de base, ce qui est inférieur à la projection de 75 points de base de la Fed. La probabilité que la Fed ne procède à aucune réduction cette année est passée à 13 %, contre 2,1 % un jour plus tôt, selon CME FedWatch.

"Bien que les données ne soient clairement pas celles que les décideurs politiques espéraient, les choses n'ont pas vraiment changé pour les actions - le 'Fed put' reste bel et bien vivant", a déclaré Michael Brown, stratège principal chez Pepperstone.

M. Brown a ajouté que cela devrait continuer à encourager les investisseurs à sortir de la courbe de risque, en maintenant la volatilité à un niveau relativement bas et en faisant en sorte que les baisses restent superficielles.

Les minutes de la Fed publiées cette nuit ont également montré que les responsables avaient commencé à s'inquiéter du fait que la progression de l'inflation ait pu s'arrêter avant les données sur l'inflation du mois de mars, certains évoquant la possibilité que le taux de politique actuel ne soit pas assez restrictif.

La Banque du Canada a maintenu son taux d'intérêt inchangé cette nuit, et le gouverneur de la banque a déclaré qu'une réduction en juin était possible si la tendance récente au ralentissement de l'inflation se maintenait.

Les obligations asiatiques ont prolongé la forte liquidation des obligations d'État. Le rendement des obligations d'État australiennes à 10 ans a augmenté de 14,5 points de base pour atteindre 4,259 %, son niveau le plus élevé depuis la mi-février, tandis que le rendement des obligations japonaises à 10 ans a augmenté de 6 points de base pour atteindre 0,855 %, son niveau le plus élevé depuis le début du mois de novembre.

Les bons du Trésor américain, quant à eux, se sont stabilisés jeudi. Le rendement de référence à dix ans est resté stable à 4,5416%, après avoir augmenté de 18 points de base au cours de la nuit, et le rendement à deux ans s'est maintenu à 4,9588%, après une hausse de 22 points de base au cours de la séance précédente.

En ce qui concerne les devises, le dollar s'est maintenu à son plus haut niveau depuis cinq mois face à ses principaux homologues, à 105,14, après avoir augmenté de 1,1 % au cours de la nuit, le plus grand bond quotidien depuis plus d'un an.

Le billet vert a également atteint son plus haut niveau depuis 34 ans, à 153,24 yens, avant de se replier de 0,2% jeudi à 152,90 yens, le risque d'une intervention gouvernementale se faisant sentir maintenant que la monnaie japonaise a franchi le seuil des 152 yens.

Le principal diplomate japonais en charge des devises, Masato Kanda, a averti jeudi que les autorités n'excluaient pas de prendre des mesures pour répondre à des mouvements désordonnés des taux de change.

Dans le secteur des matières premières, les prix des métaux ont résisté à la vigueur du dollar, tandis que le pétrole a maintenu ses gains après avoir progressé de plus de 1 % à la suite d'une frappe israélienne qui a tué trois fils d'un dirigeant du Hamas, alimentant les inquiétudes quant à l'échec des négociations sur le cessez-le-feu.

Le Brent a augmenté de 0,15 % à 90,62 dollars le baril, et le brut américain était en hausse de 0,1 % à 86,33 dollars le baril.

Le prix de l'or a gagné 0,3 % à 2 338,79 dollars l'once, se rapprochant de ses records, après avoir perdu 0,8 % durant la nuit.