Les actions asiatiques chutent à nouveau, le dollar continue de grimper

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sera en tête d'affiche d'une foule de décideurs politiques à Jackson Hole plus tard dans la semaine et les risques sont qu'il ne répondra pas aux espoirs des investisseurs pour un pivot dovish sur la politique.

"Nous nous attendons à un rappel qu'un resserrement plus important est nécessaire et qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire sur l'inflation, mais pas d'engagement explicite à une action spécifique de hausse des taux pour septembre", a déclaré Jan Nevruzi, analyste chez NatWest Markets.

"Pour les marchés, une livraison fade comme celle-là pourrait être décevante".

Le prix des contrats à terme est entièrement fixé pour une autre hausse en septembre, la seule question étant de savoir si elle sera de 50 ou 75 points de base, tandis que les taux sont vus à 3,5 %-3,75 % d'ici la fin de l'année.

Un sondage Reuters auprès des économistes prévoit que la Fed augmentera les taux de 50 points de base en septembre, les risques penchant vers un pic plus élevé.

Une exception à la tendance au resserrement est la Chine, où la banque centrale devrait réduire lundi certains taux de prêt clés de 10 à 15 points de base.

Le malaise concernant l'économie chinoise a fait chuter le yuan à son plus bas niveau sur trois mois la semaine dernière, tout en exerçant une pression sur les actions dans toute la région. Tôt lundi, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, était en baisse de 0,4 %.

Le KOSPI de la Corée du Sud a perdu 1,1 %, tandis que le Nikkei du Japon a chuté de 1,0 %, bien qu'il ait bénéficié du soutien d'un récent retournement de tendance du yen.

Les contrats à terme du S&P 500 ont reculé de 0,5% et ceux du Nasdaq de 0,6%. Le S&P 500 a échoué à plusieurs reprises à franchir sa moyenne mobile de 200 jours autour de 4 320 et a terminé la semaine dernière en baisse de 1,2 %.

La dernière enquête de BofA auprès des investisseurs a révélé que la plupart d'entre eux étaient encore baissiers, bien que 88 % s'attendent à une baisse de l'inflation à terme, le pourcentage le plus élevé depuis la crise financière.

"Cela contribue à expliquer la rotation de ce mois-ci vers les actions, les technologies et les produits discrétionnaires, et hors des produits défensifs", a déclaré Michael Hartnett, stratège de BofA. "Par rapport à l'histoire, les investisseurs sont toujours longs sur les défensifs et courts sur les cycliques."

Il reste un baissier prudent compte tenu de la hausse des taux d'intérêt et recommande de décourager tout nouveau rallye du S&P au-dessus de 4 328.

LES RENDEMENTS S'ENVOLENT

Les valorisations des actions n'ont pas été aidées par une forte hausse des rendements obligataires mondiaux la semaine dernière. Les rendements britanniques à 10 ans ont atteint leur niveau le plus élevé en cinq ans à la suite d'un rapport d'inflation choc, tandis que les rendements des bunds ont bondi à la suite d'une hausse vertigineuse des prix à la production allemands.

Les rendements du Trésor à dix ans ont augmenté de 14 points de base au cours de la semaine et se sont établis pour la dernière fois à 2,99 %, tandis que la courbe est restée profondément inversée pour refléter le risque de récession. [US/]

L'air général d'incertitude mondiale a eu tendance à stimuler le dollar américain, la plus liquide des valeurs refuges, le faisant grimper de 2,3 % la semaine dernière à 108,18 sur un panier de devises, sa meilleure performance depuis avril 2020. [USD/]

"L'USD peut suivre la semaine au-dessus de 110,00 si les PMI flash d'août pour les principales économies montrent un nouveau ralentissement de la croissance économique ou une contraction de l'activité", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale chez CBA, faisant référence aux enquêtes sur le secteur manufacturier prévues mardi.

"Nous nous attendons également à ce que Powell délivre un message faucon sur l'inflation, conformément aux récents commentaires d'autres responsables de la Fed, ce qui soutiendra le dollar."

Le dollar était en hausse à 137,04 yens, après avoir grimpé de 2,5 % la semaine dernière, tandis que l'euro peinait à 1,0030 $ après avoir perdu 2,2 % la semaine dernière.

Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne est attendu cette semaine et il est probable qu'il soit hawkish, étant donné qu'elle a décidé de procéder à une hausse de 50 points de base.

La hausse du dollar a constitué un revers pour l'or, qui était bloqué à 1 744 $ l'once. [GOL/]

Les prix du pétrole étaient également sous pression en raison des inquiétudes concernant la demande mondiale et la hausse du dollar. [O/R]

Le Brent a perdu 1,02 $ à 95,70 $, tandis que le brut américain a perdu 99 cents à 89,78 $ le baril.