Les actions asiatiques chutent alors que la guerre en Ukraine alimente les craintes d'inflation, le pétrole est en hausse

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,6 %. Le Nikkei japonais a chuté de plus de 1% jeudi matin, après avoir touché un sommet de deux mois lors de la session précédente.

Les marchés chinois ont ouvert en baisse, avec l'indice Hang Seng de Hong Kong en recul de 0,9 % et l'indice bluechip du continent en baisse de 0,7 %. Les actions de Tencent Holdings ont chuté de 4,6 % après avoir affiché la plus faible augmentation de ses ventes.

Le président américain Joe Biden est arrivé à Bruxelles pour une série de réunions au sommet sur la guerre en Ukraine. Jeudi, M. Biden devrait annoncer un train de sanctions américaines liées à la Russie contre des personnalités politiques et des oligarques.

Les prix du pétrole sont restés fermes. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi que Moscou, qui qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale", cherchera à se faire payer en roubles pour le gaz vendu à des pays "inamicaux".

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté d'environ 45 cents, soit 0,4 %, à 122,05 $ le baril et les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain ont augmenté d'environ 15 cents, soit 0,2 %, à 115,07 $ le baril. [OR/]

Le marché obligataire, quant à lui, a marqué une pause pour reprendre son souffle, le rendement des obligations du Trésor à 10 ans s'établissant à 2,3098 % dans les échanges à Tokyo, après avoir reculé d'un pic de près de trois ans à 2,4170 % au cours de la nuit.

Le rendement à deux ans, qui est plus sensible aux attentes des traders concernant le taux des fonds fédéraux, s'est établi à 2,1233 %, en baisse par rapport au sommet de près de trois ans de 2,2020 % atteint mardi.

Les décideurs de la Réserve fédérale ont signalé mercredi qu'ils étaient prêts à prendre des mesures plus agressives pour faire baisser une inflation élevée inacceptable, y compris une éventuelle hausse des taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage lors de la prochaine réunion politique en mai.

Les principaux indices boursiers américains ont reculé de plus de 1 % mercredi. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 448,96 points, soit 1,3 %, à 34 358,5 ; le S&P 500 a glissé de 55,41 points, soit 1,2 %, à 4 456,2 ; et le Nasdaq Composite a perdu 186,21 points, soit 1,3 %, à 13 922,60.

"Les actions ont inversé une partie de leur récente hausse alors que les rendements obligataires ont baissé, dans un mouvement qui pourrait n'être qu'un simple repli après une hausse fulgurante au cours des 10 derniers jours", a déclaré Kyle Rodda, analyste de marché chez IG.

"Il s'agit toutefois d'un marché relativement volatile, (qui) suggère que ces mouvements fulgurants des actions doivent être traités avec prudence."

Les marchés des devises se sont stabilisés jeudi, le yen japonais subissant de lourdes pertes. Il avait atteint mercredi son plus bas niveau en six ans, à 121,41, en raison de la hausse des rendements américains et de la détérioration de la balance commerciale qui ont fait fuir les liquidités du Japon.

L'euro a oscillé à 1,0988 $ et le dollar australien a repris son souffle après plusieurs jours de gains importants. L'Aussie a peu changé à 0,74955 $, restant proche d'un sommet de presque cinq mois de 0,75070 $ touché mercredi.

L'or a légèrement baissé, s'échangeant à 1942,9 $ l'once. [GOL/]