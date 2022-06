Les actions asiatiques chutent alors que les craintes de récession entraînent Wall Street dans un marché baissier

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,9% en début de journée en Asie.

Les actions australiennes S&P/ASX200 ont plongé de 5 % dans les premiers échanges, tandis que l'indice boursier Nikkei du Japon était en baisse de 1,74 %.

Le ton négatif en Asie fait suite à une séance morose aux États-Unis lundi, qui a vu Goldman Sachs prévoir une hausse des taux d'intérêt de 75 points de base lors de la prochaine réunion politique de la Réserve fédérale mercredi.

"Les États-Unis connaîtront des hausses de taux plus rapides et plus importantes que ce que Wall Bourse avait prévu", a déclaré à Reuters James Rosenberg, conseiller Ord Minnett à Sydney. "Il y aura probablement le double impact d'une réduction des prévisions de bénéfices et d'une nouvelle dérive des prix par rapport aux bénéfices."

Les attentes de hausses de taux agressives aux États-Unis ont augmenté après que l'inflation au cours de l'année jusqu'en mai ait augmenté de 8,6 %, ce qui est plus fort que prévu.

Les craintes d'une hausse des taux menant à une récession américaine ont fait chuter le S&P 500 de 3,88 %, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 4,68 %. La moyenne industrielle Dow Jones a chuté de 2,8 %.

L'indice de référence S&P 500 est maintenant en baisse de plus de 20 % par rapport à son plus récent record de clôture, ce qui confirme un marché baissier, selon une définition couramment utilisée.

Dans les échanges américains, les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont atteint lundi leur plus haut niveau depuis 2011, et une partie clé de la courbe des rendements s'est inversée pour la première fois depuis avril, les investisseurs se préparant à la perspective que les tentatives d'endiguer l'inflation galopante nuisent à l'économie.

Tôt en Asie, le rendement des obligations de référence du Trésor à 10 ans a augmenté à 3,3828 % par rapport à sa clôture américaine de 3,371 % lundi.

Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des traders quant à une hausse des taux des fonds fédéraux, a atteint 3,4002 % par rapport à une clôture américaine de 3,281 %.

"Une inflation plus élevée, une croissance plus lente et des taux d'intérêt plus élevés constituent une combinaison dommageable pour les actifs financiers", ont écrit mardi les stratèges d'ANZ.

Le dollar a baissé de 0,06% par rapport au yen à 134,32 mais reste proche de son sommet de plus de deux décennies de 135,17 atteint lundi.

La monnaie unique européenne est restée stable à 1,0407 dollar, après avoir perdu 3,04% en un mois, tandis que le Dollar Index, qui suit le billet vert contre un panier de devises majeures, était en hausse à 105,19.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,06% à 122,14 $ le baril. Le pétrole brut Brent a baissé de 0,13% à 122,14 $ le baril.

L'or était légèrement en baisse. L'or au comptant s'est négocié à 1818,7395 dollars l'once. [GOL/]