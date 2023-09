Les actions asiatiques ont chuté mercredi après que les faibles données économiques en Chine et en Europe ont renforcé les inquiétudes concernant la croissance mondiale, tandis que le dollar s'est raffermi, les investisseurs évaluant les perspectives des taux d'intérêt américains.

La jauge MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,5% à 0143GMT.

L'indice australien S&P/ASX 200 a baissé de 0,55%, même si le produit intérieur brut du deuxième trimestre a dépassé les prévisions avec une hausse de 0,4%.

L'indice Hang Seng et l'indice de référence chinois CSI300 ont tous deux ouvert en baisse d'environ 0,3 %.

Une enquête du secteur privé a montré mardi que l'activité des services en Chine a augmenté au rythme le plus lent en huit mois en août, reflétant la faiblesse de la demande.

Les données manufacturières de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de la zone euro ont également montré des baisses, tandis que leurs secteurs de services se sont contractés.

"Le déclin de la Chine a été plus important que prévu", a déclaré Redmond Wong, stratège du marché de la Grande Chine chez Saxo Markets.

"Le gouvernement chinois est devenu plus actif et assouplit la réglementation, mais il reste à voir si cela est suffisant", a-t-il ajouté.

"Les données européennes ont été plutôt faibles. Nous pensons qu'il y a encore de fortes chances que les États-Unis et l'Europe connaissent une légère récession vers la fin de l'année ou le début de l'année prochaine."

Les actions en Europe et aux États-Unis ont chuté mardi en raison des inquiétudes concernant la faiblesse de la croissance mondiale.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 9 points de base à 4,26 % après avoir atteint 4,268 %, son plus haut niveau depuis le 25 août, tandis que le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis près de six mois par rapport à un panier de devises.

Les investisseurs digèrent les signaux récents sur les hausses potentielles des taux d'intérêt américains. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré mardi que la dernière série de données économiques donnait à la banque centrale américaine la possibilité de déterminer s'il était nécessaire de relever à nouveau les taux d'intérêt.

" La Fed est au centre de nos préoccupations, nous pensons qu'elle a encore du travail à faire et que les taux américains pourraient continuer à augmenter", a déclaré John Milroy, conseiller en investissement chez Ord Minnett.

Le pétrole brut américain était en hausse de 0,16 % à 86,83 dollars le baril. Le Brent a gagné 0,19 % pour s'échanger à 91,21 dollars le baril.

L'or au comptant a baissé de 0,07% à 1 924,5 dollars l'once, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 1er août mardi.