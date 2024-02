Les actions asiatiques ont chuté lundi et le dollar a grimpé après qu'un solide rapport sur l'emploi américain ait réduit à néant les attentes d'une baisse des taux d'intérêt à court terme de la part de la Réserve fédérale, tandis que les actions chinoises sont restées en retrait en raison de la faiblesse du sentiment.

Les prix du pétrole sont restés hésitants après les nouvelles frappes des États-Unis contre les factions alignées sur Téhéran en Irak, en Syrie et au Yémen au cours des deux derniers jours, les tensions croissantes au Moyen-Orient limitant l'appétit pour le risque.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a perdu 1 % en début de semaine. L'indice est en baisse de 4,5 % depuis le début de l'année. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,5 %.

En Asie, l'attention s'est portée sur la chute des actions chinoises, le moral des investisseurs restant au plus bas. L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers s'est engagée à prévenir les fluctuations anormales du marché dimanche, mais n'a pas annoncé de mesures spécifiques.

L'organisme de surveillance a également déclaré qu'il allait sévir contre les ventes à découvert mal intentionnées, attirer davantage d'investissements de capitaux à long terme et écouter attentivement les voix des investisseurs.

L'indice des valeurs vedettes chinoises a reculé de 0,12 %, après avoir atteint la semaine dernière son plus bas niveau depuis cinq ans. L'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 0,5 % dans les premiers échanges.

"La fréquence de ces déclarations peut indiquer que la stabilisation du marché devient plus importante pour les décideurs politiques", ont déclaré les économistes d'ING dans une note à l'intention des clients.

"La formalisation d'un éventuel fonds de stabilisation du marché pourrait donner un coup de pouce à court terme aux marchés, mais le sentiment des investisseurs reste morose pour l'instant, dans l'attente d'une amélioration des fondamentaux."

Les données de vendredi ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est accélérée en janvier et que les salaires ont augmenté le plus en près de deux ans, des signes de force persistante sur le marché du travail qui pourraient pousser la Fed à commencer son cycle d'assouplissement un peu plus tard dans l'année que les marchés ne le prévoyaient.

La banque centrale américaine peut se montrer "prudente" lorsqu'elle décide du moment où elle réduira les taux d'intérêt, une économie forte donnant aux banquiers centraux le temps d'acquérir la certitude que l'inflation continuera à baisser, a déclaré Jerome Powell, président de la Fed, à l'émission d'information "60 Minutes" de la chaîne CBS.

"Nous devons trouver un équilibre entre le risque d'agir trop tôt et celui d'agir trop tard", a-t-il déclaré lors d'une interview diffusée dimanche soir aux États-Unis.

Les marchés évaluent actuellement à 80 % la probabilité que la Fed ne modifie pas ses taux en mars, contre 33 % au début de l'année, selon l'outil FedWatch du CME. Les opérateurs tablent désormais sur des baisses de taux légèrement inférieures à 120 points de base cette année.

Même avant les données du marché du travail, la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) de la semaine dernière a montré peu d'appétit pour des réductions précoces ou agressives, ont déclaré les analystes de Barclays dans une note.

"Ces chiffres augmentent le risque que le FOMC ait besoin de plus de temps pour acquérir une confiance suffisante dans la durabilité de la désinflation, peut-être jusqu'en juin, ou qu'il procède à moins de réductions pendant le reste de l'année.

Le bon rapport sur les salaires a fait grimper les rendements des bons du Trésor, le rendement des bons du Trésor à 10 ans s'établissant à 4,077 % au cours des heures asiatiques. D'autres rendements obligataires régionaux ont suivi le mouvement et étaient en hausse lundi, les rendements de l'obligation australienne à 10 ans et de l'obligation du Trésor à 10 ans de la Corée du Sud augmentant de 11 points de base.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grands rivaux, a atteint un nouveau pic de huit semaines à 104,18, plaçant le yen japonais près d'un plus bas de deux mois. Le yen était en dernier lieu à 148,59 pour un dollar.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,21 % pour atteindre 72,43 dollars le baril et le Brent était à 77,58 dollars, en hausse de 0,32 % pour commencer la semaine, l'escalade des tensions géopolitiques et ses répercussions sur l'offre de pétrole ayant stimulé les prix.

L'or au comptant a baissé de 0,2% à 2 035,09 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,10 % à 2 034,00 $ l'once.