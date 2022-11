Les actions asiatiques chutent avant l'IPC américain, les inquiétudes concernant les crypto-monnaies augmentent

En l'absence de résultats définitifs des élections de mi-mandat aux États-Unis, les investisseurs se sont tournés vers les prochaines données sur l'inflation plus tard dans la journée, qui devraient montrer une baisse des chiffres de base mensuels et annuels pour octobre à 0,5 % et 6,5 %, respectivement, selon un sondage Reuters.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,6 % dans les premiers échanges, entraîné par des baisses importantes des valeurs vedettes chinoises et de l'indice Hang Seng de Hong Kong.

Le Nikkei japonais a perdu 1%.

La Chine est à nouveau aux prises avec une vague de COVID, la métropole méridionale de Guangzhou ayant signalé des milliers de cas. Le fournisseur d'Apple Inc, Foxconn, prévoit de mettre à jour ses perspectives pour le quatrième trimestre jeudi, après que des mesures strictes de contrôle du COVID soient restées en place dans sa principale usine en Chine, malgré la levée d'un confinement.

Ailleurs, l'attention reste concentrée sur l'inflation.

"Bien que l'inflation ait atteint un sommet au niveau mondial, le refroidissement n'est pas suffisamment important ou généralisé pour amener les cycles de hausse des taux à une conclusion convaincante, selon nous", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

Pourtant, certaines banques centrales, tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents, sont devenues dovish car elles s'inquiètent du fait que le resserrement monétaire puisse faire baisser la croissance économique, ont noté les analystes.

Le marché à terme montre actuellement que les investisseurs pensent que le taux cible des fonds fédéraux américains culminera autour de 5,1 % d'ici juin prochain, et les chances d'une hausse de 50 ou 75 points de base penchent en faveur d'une augmentation d'un demi-point le mois prochain.

Dans la nuit, à Wall street, les actions ont terminé en baisse, les gains des Républicains aux élections de mi-mandat semblant plus modestes que certains ne l'avaient prévu. Les républicains étaient toujours favorisés pour prendre le contrôle de la Chambre des représentants, mais les courses clés étaient trop serrées pour être déterminées.

Dans le monde des cryptomonnaies, le bitcoin a regagné un peu de terrain dans les premiers échanges jeudi, après avoir dégringolé pendant deux séances consécutives à son plus bas niveau depuis fin 2020.

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde, a déclaré tard mercredi qu'elle avait décidé de ne pas acquérir son rival FTX, plus petit, qui a été aux prises avec une grave pénurie de liquidités et a fait face à la faillite sans plus de capital.

"Vous ne pouvez pas nier la corrélation croissante entre le bitcoin et les actifs à risque. La nouvelle de FTX a un effet démesuré sur les prix des actifs", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

"Les retombées du bitcoin ne sont pas négligeables, et compte tenu de l'ampleur de la détention de crypto-monnaies, cela pourrait signifier davantage de liquidation forcée d'autres actifs pour couvrir les appels de marge, les investisseurs en position longue ayant été massivement pris de court."

Jeudi, le dollar américain a conservé l'essentiel de ses gains de la nuit contre un panier de devises.

La livre sterling a augmenté de 0,2 % par rapport au billet vert, après avoir chuté de 1,6 % au cours de la session précédente.

Les rendements du Trésor américain ont baissé jeudi.

Le rendement des obligations de référence à 10 ans a baissé de 6 points de base à 4,0866 %, tandis que le rendement des obligations à deux ans a baissé de 5 points de base à 4,5732 %.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont continué à reculer jeudi, après avoir chuté d'environ 3 % au cours de la séance précédente, en raison des craintes concernant la demande de la Chine et de l'augmentation des stocks de brut américains.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont reculé de 0,3 % à 85,59 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont baissé d'une marge similaire à 92,37 $.

L'or a peu changé, avec le prix au comptant à 1705,92 $ l'once.